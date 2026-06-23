Cabral Ibacka, declarații sincere despre viața lui după divorț. Prin ce schimbări a trecut

Cabral Ibacka a vorbit despre cum arată acum viața lui, după divorțul neașteptat de Andreea Ibacka.

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  de  ELLE.ro
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După aproape două decenii împreună, Andreea și Cabral Ibacka au decis să meargă pe drumuri separate. Despărțirea lor a luat prin surprindere pe toată lumea, având în vedere că păreau un cuplu solid. Actrița și prezentatorul TV au împreună și doi copii, pe Namiko și Tiago. 

Cabral Ibacka, declarații sincere despre viața lui după divorț

Spre bucuria publicului, Cabral Ibacka va reveni în curând în fața telespectatorilor în rolul de prezentator al emisiunii Ce spun romanii? de la PRO TV. Acesta a povestit că i-a fost dor de atmosfera de pe platourile de filmare. 

„Mi-a lipsit interacțiunea cu oamenii. Mi-a lipsit curiozitatea aia pe care o aveam atunci când cunoșteam familiile, ori cea de când vedeam întrebările pe care urma să le pun familiilor. E un sentiment foarte familiar și – cumva – nu-ți dai seama că-ți lipsește decât atunci când ajungi din nou acolo…”, a spus Cabral Ibacka pentru tvmania.ro

Cabral Ibacka este un tată implicat în educația copiilor săi și este mândru de felul în care s-au dezvoltat ei.

„Veselia și bucuria cu care se lipesc de oameni. Comunică la fel de bine și de ușor ca și mine… ceea ce mă bucură tare.”

Pe lângă proiectele profesionale din televiziune, Cabral Ibacka este pasionat de muzică și e invitat în calitate de DJ la festivaluri și diverse evenimente. 

„Dincolo de TV… stau cu copiii și merg să pun muzică la câteva festivaluri. Altceva… nimic!”

Andreea și Cabral Ibacka au confirmat divorțul pe 15 mai 2026

Andreea și Cabral Ibacka au transmis pe rețelele de socializare un mesaj comun prin care confirmă că divorțează. Cei doi au subliniat că decizia de a merge pe drumuri separate după mai bine de 18 ani împreună a fost luată de comun acord. 

„Uimitor. Uneori e spectaculos cât de departe poate merge imaginația unor oameni care nu cunosc adevărul, dar aleg totuși să-l inventeze. Am citit în ultimele zile multe lucruri exagerate despre noi. Unele exagerate. Altele complet false. Și pentru că ani la rând am ales să fim sinceri cu oamenii care ne-au fost aproape, simțim că le datorăm și acum adevărul. 

După peste 18 ani de viață împreună, cu recunoștință pentru tot ce am construit împreună, dar și cu tristețe, am decis să mergem pe drumuri separate. Este un moment greu pentru amândoi. Dar privim înapoi cu respect pentru anii în care ne-am oferit totul, am crescut împreună și am învățat unul de la celălalt. Nu există un scandal ascuns. Nu există trădări spectaculoase, violență, vinovați sau povești murdare, așa cum a vehiculat presa de scandal în ultimele zile.”

Andreea și Cabral Ibacka au luat decizia de a divorța după o perioadă în care, conform spuselor lor, au ajuns să se piardă unul pe celălalt. 

„Există doar doi oameni care, după aproape două decenii împreună, au ajuns să se piardă unul de celălalt. Și poate că asta e partea cea mai tristă. Ani mulți am fost bine. Cu bune, cu rele, cu muncă multă, cu oboseală, cu lipsuri și cu multe bucurii. Ne-am construit viața și familia cum am știut noi mai bine. Ne-am încurajat, ne-am protejat și ne-am ținut aproape.”

Andreea și Cabral Ibacka, apel la respectarea intimității în această perioadă

În mesajul lor, Andreea și Cabral Ibacka au punctat că vor ca în această perioadă foarte dificilă să le fie respectată dorința de a fi discreți. Cei doi vor continua să se ocupe împreună de creșterea copiilor pe care îi au împreună, Namiko și Tiago, și își doresc să le protejeze intimitatea.

„Cea mai mare responsabilitate și prioritate a noastră rămân copiii noștri. Vom continua să le oferim amândoi stabilitate, iubire și siguranță, protejându-i de expunere și având grijă ca această tranziție să fie, pe cât posibil, cât mai blândă pentru ei. Dincolo de orice schimbare, vom rămâne întotdeauna o echipă pentru copii. Mai ales pentru ei, pentru liniștea lor și pentru echilibrul unei perioade deja foarte sensibile, vă rugăm să ne respectați intimitatea.

Sunt doi copii care au nevoie de timp, blândețe și protecție, iar acesta este singurul lucru care contează cu adevărat pentru noi acum. Vă rugăm să nu mai căutați vinovați. Nu va exista un scandal pe care noi să îl hrănim public. Toate supozițiile apărute sunt false și nu vom intra într-un joc al explicațiilor și dezmințirilor fără sfârșit.”

La finalul mesajului, Cabral și Andreea Ibacka au recunoscut cu sinceritate că amândoi traversează un moment dificil. 

„Ne e greu? Da, ne e foarte greu. Și, sigur, asta este la noi și nu cerem nici înțelegere și nici compasiune, oamenii au probleme mult mai mari decât ce se întâmplă sub acoperișul nostru. Alegem să păstrăm respectul, discreția și să ținem pentru noi lucrurile care aparțin intimității familiei noastre. Andreea & Cabral.”

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Foto: Arhiva ELLE

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