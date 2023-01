Brad Pitt și iubita sa, Ines de Ramon, surprinși în ipostaze inedite în Cabo

Se pare că relația dintre Brad Pitt și Ines de Ramon devine din ce în ce mai serioasă. Cei doi au avut parte de o vacanță romantică, petrecându-și trecerea dintre ani împreună, în Cabo.

Brad și Ines au fost surprinși de paparazzi Page Six în timp ce se relaxau la piscină, profitând de vremea călduroasă din Mexic.

Actorul în vârstă de 59 de ani și-a etalat abdomenul bine lucrat și tatuajele, în timp ce iubita sa, Ines, a renunțat la sutienul de baie, purtând doar un sarong albastru.

Primele zvonuri conform cărora Brad Pitt și Ines de Ramon ar forma un cuplu au apărut în urmă cu două luni, când cei doi au fost văzuți împreună la un concert Bono din Los Angeles. Conform Page Six, Pitt și fosta soție a actorului Paul Wesley, starul cunoscut pentru rolul din serialul The Vampire Diaries, au sosit împreună la eveniment și s-au întâlnit cu câțiva dintre prietenii actorului, printre care Cindy Crawford, Rande Gerber și Sean Penn. Paparazzi i-au surprins în ipostaze apropiate și păreau să se bucure de timpul pe care îl petrec împreună.

În luna septembrie, Ines de Ramon a anunțat despărțirea de Paul Wesley. Cei doi au început o relație în 2018 și s-au căsătorit un an mai târziu, în cadrul unei ceremonii discrete alături de familie și prieteni.

„Decizia de a se despărți a fost luată de comun acord și a avut loc acum cinci luni. Aceștia au nevoie de intimitate în aceste momente”, a declarat la vremea respectivă un reprezentant al fostului cuplu pentru publicația People.

Potrivit People, Ines de Ramon activează în industria de bijuterii. În 2013, a absolvit Universitatea din Geneva, obținând o diplomă de licență în administrarea afacerilor. Conform profilului ei de LinkedIn, a lucrat în cadrul departamentului de bijuterii la Christies și la bijutierul elvețian de lux De Grisogono. În activitatea ei se mai numără și lucrul în departamentul brandului de bijuterii Anita Ko Jewelry, care e preferat de o serie de celebrități, printre care Hailey Bieber, Kourtney Kardashian și Mandy Moore.

