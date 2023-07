Blake Lively, aspru criticată pe rețelele de socializare după ce și-a lansat o nouă afacere

Blake Lively calcă pe urmele soțului său, Ryan Reynolds, și își lansează propriul brand de băuturi alcoolice. Anunțul a fost făcut chiar de către actrița în vârstă de 35 de ani, care a publicat pe contul său de Instagram mai multe imagini cu noile cocktailuri spumante, Betty Booze. Aparent, numele brand-ului are o semnificație specială, Betty fiind și numele fiicei sale în vârstă de trei ani.

Decizia de a lansa un astfel de brand i-a șocat pe fanii actriței, mai ales fiindcă aceasta a declarat în nenumărate rânduri că nu consumă alcoool.

„Băutura nu e chestia mea preferată. Dar, pentru numele lui Dumnezeu, aroma este”, a scris Blake Lively pe Instagram, alături de o fotografie în care este văzută servind cocktailurile spumante, Betty Booze. „Rețete făcute în casă. Fructe adevărate. Ingrediente reale. Băutură de calitate. Fără prostii. De asemenea, te ajută să salvezi timp. De aceea am făcut-o. @bettybooze”, a explicat apoi Blake Lively .

Așa cum era de așteptat, fanii au criticat-o dur pe actrița din Gossip Girl, acuzând-o că singurul lucru pe care îl urmărește este acela de a se îmbogăți. „Nu înțeleg de ce promovezi alcoolul dacă tu nu bei. Ca să le poți servi altora la petreceri? Foarte ciudată alegere”, a comentat o persoană, în timp ce o alta a adăugat: „Deci este suficient de inteligentă încât să nu bea alcool, dar vrea ca oamenii să își cheltuiască banii pe alcool pentru ca ea să se îmbogățească?”.

„Cum poți să comercializezi/creezi un produs pe care tu nu-l consumi? Hai să fim serioși acum”, a mai scris un internaut. „Mai întâi @jlo și acum Blake Lively. Ridicol. Toate aceste celebrități care nici măcar nu beau vând alcool doar pentru a face un ban 🙄”, a scris un alt fan înfuriat, făcând referire la faptul că și Jennifer Lopez și-a lansat recent propriul brand de băuturi alcoolice. Și Jennifer Lopez a declarat în nenumărate rânduri că nu consumă alcoool sau că dacă o face se rezumă întotdeauna la o cantitate extrem de mică.

„Mi-am dat seama cât de important este să te bucuri de viață”, a spus Jennifer Lopez într-un clip video de promovare a brand-ului pe care l-a postat pe contul său de Instagram.

„Îmi place să mă distrez și să mă relaxez cu prietenii. Dar nu am găsit niciodată o băutură care să fie potrivită pentru mine. Am căutat ceva de care să mă pot bucura, care să se potrivească modului atent în care îmi trăiesc viața. Când nu l-am găsit, am decis să creez Delola”, a mai spus soția lui Ben Affleck.