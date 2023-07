Pink, protagonista unui incident bizar în timpul unui concert: „Nu știu ce simt în legătură cu asta”

Pink a avut parte în acest weekend de un moment cel puțin bizar în timpul concertului pe care l-a susținut la festivalul British Summer Time din Londra. În timp ce interpreta melodia Just Like a Pill, un fan a aruncat pe scenă o pungă în care se afla cenușa mamei sale. Neștiind ce se afla înăuntru, artista a ridicat punga, iar apoi a întrebat șocată: „Stai, aceasta este mama ta?”.

Așa cum era de așteptat, incidentul a stârnit o sumedenie de reacții, multe persoane fiind de părere că gestul fanului a fost complet deplasat.

În plus, un utilizator de Twitter a pretins că știe motivul pentru fanul a aruncat cenușa mamei sale pe scenă: „OK, deci prietenii mei stăteau lângă această doamnă și povestea este că… mama ei nu a putut ieși prea mult, deoarece era foarte bolnavă când era în viață, așa că această doamnă îi duce cenușa în diverse locuri”. Un alt fan mai înțelegător a lăsat următorul comentariu: „Cred că a vrut ca mama ei să participe și să fie fericită la show-ul Pink”.

Someone gave their Mothers ashes to Pink. I need yall to have boundaries like girl what?! 😭😂 pic.twitter.com/OkL4762fEs

— Andrew (@AsAndrewSpeaks) June 26, 2023