Billie Eilish a mărturisit că doarme în patul părinților ei fiindcă se teme de monștri

Billie Eilish va lansa la începutul anului viitor documentarul intitulat Billie Eilish: The World’s A Little Blurry finally. Filmul prezintă detalii intime despre viața artistei, atât din punct de vedere personal, cât și profesional.

Ieri, Billie a dezvăluit trailer-ul documentarului care va fi lansat pe Apple TV+ și în cinematografe pe 26 februarie 2021. În clipul video de două minute, fanii au șansa să intre în universul cântăreței și să descopere relația extrem de apropiată pe care aceasta o are cu familia ei.

„Acesta este patul părinților mei. Dorm aici pentru că îmi e frică de monștri din camera mea”, a declarat artista în vârstă de 17 ani.

În ciuda notorietății de care se bucură și a numeroaselor reușite profesionale – 137 de milioane de urmăritori pe rețelele sociale, 19 melodii în Billboard Hot 100 și 5 premii Grammy – Billie este o adolescentă cât se poate de normală și se confruntă cu aceleași probleme ca orice alt tânăr de vârsta ei. Momentan încearcă să obțină permisul de conducere și se gândește la achiziționarea unei mașini.

În trailer este prezentată și o discuție intimă pe care Biilie o are cu mama sa, actrița Maggie Baird. „De ce pur și simplu nu ne poate fi dor de oameni? De ce trebuie să ne descurcăm? De ce nu putem lăsa lucrurile să se întâmple?”. „Pentru că doare”, i-a răspuns Maggie fiicei sale.

Billie Eilish este recunoscută pentru aparițiile sale extravagante și ținutele nonconformiste, extrem de largi. În mai 2019, în cadrul unei campanii pentru Calvin Klein, artista a vorbit deschis despre motivul pentru care alege să se îmbrace așa. „Nu am vrut niciodată că lumea să știe totul despre mine. De asta port haine mari și largi. Astfel, nimeni nu va putea avea o opinie despre cum arăt, atâta timp cât lumea nu știe ce se află sub acele haine. Nimeni nu o să poată să îmi spună că sunt slabă, că sunt exact opusul, că nu am deloc posterior sau că posteriorul meu este prea mare.”

