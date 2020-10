Billie Eilish este criticată pentru felul în care se îmbracă, dar artista are răspunsul perfect

Fie că vorbim de cântărețe, actrițe sau modele, fiecare s-a confruntat la un moment dat cu o serie de comentarii acide și jignitoare referitoare la felul în care arată sau se îmbracă, deși este o alegere personală.

De data asta, Billie Eilish e ținta unor răutăți gratuite. Artista în vârstă de 18 ani a fost fotografiată recent făcând o plimbare în Los Angeles. Billie era îmbrăcată cu un maiou bej mulat cu bretele spaghetti, pantaloni scurți într-o nuanță similară și papuci cu soșete. Până acum nu ar fi nimic în neregulă, însă unele persoane de pe social media s-au arătat surprinse de faptul că artista, care până atunci era îmbrăcată la diferite apariții publice în haine largi, a ales acum să își afișeze corpul.

Billie Eilish a ales totuși să le răspundă, în mod indirect, celor care au criticat-o și să se apere împotriva body shaming-ului. Ea a repostat un video de pe Tik-Tok al blogger-ului Chizi Duru, însoțit de descrierea: „Putem să normalizăm corpurile obișnuite?” Chizi spune în acel video că „Instagram i-a făcut pe oameni să creadă că sunt anormale corpurile normale. Este normal să ai burtă. Sânii se lasă, mai ales după alăptare și este normal.”

Vezi această postare pe Instagram O postare distribuită de CHIZI DURU (@chiziduru) pe Oct 7, 2020 la 12:28 PDT

Billie Eilish a mai fost criticată și în trecut pentru alegerile sale vestimentare. În mai 2019, în cadrul unei campanii pentru Calvin Klein, artista a vorbit deschis despre motivul pentru care alege să se îmbrace așa. „Nu am vrut niciodată ca lumea să știe totul despre mine. De asta port haine mari și largi. Astfel, nimeni nu va putea avea o opinie despre cum arăt, atâta timp cât lumea nu știe ce se află sub acele haine. Nimeni nu o să poată să îmi spună că sunt slabă, că sunt exact opusul, că nu am deloc posterior sau că posteriorul meu este prea mare.”

Într-un interviu pentru New Musical Express, Billie Eilish a vorbit despre misoginismul cu care s-a confruntat. „Dacă aș fi fost băiat și aș fi purtat hainele astea, nimeni nu ar fi băgat de seamă. Dar uite că sunt oameni care abia așteaptă să îmi spună: „Îmbracă-te și tu ca o fată! Poartă haine mulate, pentru că ți-ar sta mult mai bine și așa cariera ta ar avea de câștigat!” Nu, nu am să fac asta.”

