Artista Raluka, implicată în creșterea nepoților ei: „Tatăl lui Noah nu este în viața lui”

La cei 32 de ani, Raluka este una dintre cele mai cunoscute artiste din țară, făcând parte din juriul concursului de talente SuperStar România, de la Pro tv, alături de Carlas Dreams, Marius Moga și Smiley. În plan personal, cântăreața este extrem de atașată de nepoții ei, recunoscând că se implică mult în creșterea lor.

Raluka, pe numele ei real Alexandra Raluca Nistor, este originară din orașul Deva, Hunedoara. Invitată la Podcastul lui Damian Drăghici, artista a vorbit deschis despre copilărie, relația cu familia și cum a ajuns să se înscrie la școala de muzică.

Artista are o soră mai mare, între cele două fiind o diferență de vârstă de zece ani și jumătate. Cântăreața recunoaște că a fost un copil cât de cât cuminte, însă a știut să ascundă boacănele pe care le făcea: „mama ne-a crescut cumva singurică, din momentul în care eu am intrat în clasa întâi și până în clasa a cincea, apoi s-a întors tatăl meu din Israel. A stat mult timp plecat fără să-l văd deloc. Soră-mea învăța foarte bine la școală, iar eu am știut să mă descurc întotdeauna. După ce am început clasa a noua, i-am spus mamei că (…)'.

Raluka, mătușa foarte implicată în creșterea nepoților ei

Jurata de la SuperStar România consideră că nu i-au lipsit multe lucruri în copilărie pentru că nu avea termen de comparație. Nu și-a dat seama că-i lipsește tatăl plecat în Israel, pentru că devenise deja o obișnuință și știa că părintele ei trebuie să meargă la muncă și să-și întrețină familia.

Pe vremea ei, cele mai frumoase momente din copilărie au fost cele în care se juca cu ceilalți copii din zonă. Apoi, la liceu, nu era genul de persoană care să petreacă în club, ci mai degrabă să iasă cu prietenii cu cortul, „să facă altfel de activități față de cele care sunt acum'.

Când vine vorba despre activitățile copiilor din ziua de astăzi, artista și-a spus părerea despre felul în care cei mici își petrec timpul. Cântăreața se bucură de cei doi nepoței, un băiat de nouă ani, respectiv o fetiță în vârstă de trei ani.

„Sunt foarte implicată în creșterea nepoților mei. Eu oricând dacă îl întreb pe Noah, nepoțelul meu care are nouă ani și ceva, ce preferă dintre tabletă și ieșitul afară cu bicicleta, el întotdeauna o să aleagă a doua variantă, o să prefere întotdeauna ieșitul cu copiii. Eu, practic, nu am cum să schimb asta, el seamănă cu noi cumva 100%. Cred că e cumva puțin și vina părinților. Nu avem cum să stăm non-stop cu ochii după copil și îl mai lăsăm cu tableta, să mai avem din când în când timp pentru noi. Dar, în rest, copilul trebuie să învețe ce înseamnă să alerge, să se lovească în genunchi etc. Sunt foarte mulți oameni, maturi, pe care îi văd în parc care nu știu să alerge. Nu e normal. Sunt foarte mulți părinți cărora le este teamă ca nu cumva copilul să pățească ceva. Eu aveam niște limite, dar mama mă lăsa să fac ce voiam (n.r. în copilărie). Discuția asta o am și cu soră-mea din când în când, tatăl lui Noah nu este în viața lui. Și ea îmi spune că ar vrea ca copilul să vorbească cu el, dar în același timp nu vrea să fie dezamăgit. Zic ‘ba da, lasă-l să fie dezamăgit, să înțeleagă cum sunt oamenii, că altfel ajunge ca mine, în București, dintr-un oraș mic și îl păcălește toată lumea. M-a cam luat pe mine toată lumea, pentru că am fost bună și nu am știut să spun ‘nu niciodată', a comentat artista la podcast.

„Din păcate, mi-aș dori să fiu mai mult personaj'

Fosta câștigătoare a concursului Asia Express, sezonul 1, și-a amintit cum mama ei cânta muzică folk când era mică, iar tatăl său – muzică populară. Într-o zi, în timp ce urca scările spre casă, un prieten de familie a auzit-o cântând, lăudând-o apoi în fața mamei ei. Inclusiv părinții știau că e talentată, așa că în clasa a treia au transferat-o la școala de muzică. La 12 ani, a început să-și câștige primii bani din pasiunea ei, cântând la nunțile din Deva.

La mai bine de un deceniu de experiență în industria muzicală, Raluka are un singur regret.

„Din păcate, mi-aș dori să fiu mai mult personaj. Chiar vorbeam la un moment dat cu cineva, acum mulți ani, și-mi spunea că ar trebui să învăț să fiu personaj și ăsta e motivul pentru care nu prind la public. Mie mi-a intrat asta în cap, fiind mai mică, și aflând asta de la un om care avea însemnătate în industria muzicală. Am stat și m-am gândit mult timp la asta, poate ar trebui să fiu mai feminină sau să nu mai cânt așa. Îți pui tot felul de întrebări și ajungi să nu mai fii tu. Sunt o bună parte din zi cu foarte multă energie, dar am momente când nu sunt așa', i-a mai povestit lui Drăghici la podcast.

