Archie, fiul Prințului Harry și al lui Meghan Markle, are accent american, iar această înregistrare adorabilă este dovada

Harry și Meghan, adică ducii de Sussex, sunt acum gazdele unui podcast, și au renunțat la titlurile pompoase pentru a se prezenta simplu, utilizându-și doar prenumele, într-un teaser lansat recent prin intermediul căruia își anunțau noul proiect.

Cei doi au anunțat un parteneriat între compania lor de producție, Archewell Audio, și gigantul Spotify, iar cu ocazia Sărbătorilor au lansat și primul lor podcast. Nume mari precum Sir Elton John, Tyler Perry, Stacey Abrams, James Corden, Christina Adane, José Andrés, Brené Brown, Rachel Cargle, Deepak Chopra, Matt Haig, Hussain Manawer, Naomi Osaka și George the Poet pot fi auzite în cadrul acestui podcast, însă invitatul surpriză a fost micul Archie Harrison.

La finalul episodului de 30 de minute, Prințul Harry poate fi auzit spunându-i lui Archie „Poți vorbi la el”, referindu-se la microfon. „Anchie, este distractiv?” își întreabă Meghan Markle fiul la care acesta răspunde „Amuzant?”. Cuplul regal reușește să își determine fiul să le transmită „Un an nou fericit” celor care ascultă podcast-ul, pentru ca înregistrarea să se termine cu cei trei râzând.

Un comunicat de presă lansat recent de Harry și Meghan anunță că cei doi vor găzdui și produce podcasturi originale, „cu scopul de a uni comunitatea prin intermediul experiențelor împărtășite, poveștilor și valorilor. (…) Ce ne place la podcasturi este că că amintesc tuturor să ne oprim pentru un moment și să ascultăm cu adevărat, să ne conectăm cu ceilalți fără să fim distrași. Având în vedere toate provocările cu care a venit anul 2020, nu a fost nicicând un moment mai important să facem asta, pentru că, atunci când ne ascultăm unii pe alții și ne auzim poveștile ne amintim cât de legați suntem unii de alții.”

Prințul Harry și Meghan Markle au păstrat tradiția și au făcut publică o felicitare de Crăciun inedită în care apare, desigur, și fiul lor, Archie.

Înainte de a petrece primul lor Crăciun în Montecito, California, Prințul Harry și Meghan Markle au dezvăluit o ilustrație a unei fotografii făcute de mama lui Meghan, Doria Ragland.

Felicitarea de Crăciun a celor doi a fost dezvăluită de către Mayhew, o organizație caritabilă din Marea Britanie care ajută animalele și care este patronată de Meghan. În centrul imaginii se află Archie și se poate observa cu ușurință că el are părul roșcat, la fel ca tatăl său. În ilustrație mai apar și cei doi câini ai cuplului. „Suntem încântaţi să primim cele mai frumoase urări de Crăciun din partea patroanei noastre, ducesa de Sussex, care a făcut şi o donaţie pentru a ajuta câinii, pisicile şi comunitatea noastră”, potrivit mesajului publicat de către organizație pe Twitter.

„Fotografia originală a fost făcută acasă la începutul acestei luni. Bradul mic de Crăciun, dar și decorațiunile au fost alese de Archie, iar bradul va fi replantat după sărbători”, a declarat un purtător de cuvânt al cuplului pentru HollywoodLife.com.

Această ilustrație ne oferă și câteva detalii despre cum casa în care trăiesc acum Meghan Markle și Prințul Harry, alături de Archie. În felicitare, Meghan confirmă că familia ei a făcut o donație către organizație și că va spriji munca pe care o desfășoară.

Were thrilled to receive wonderful Christmas wishes from our Patron, The Duchess of Sussex, who also made a personal donation, helping dogs, cats and our community. 💜 From all of us at Mayhew, thank you and Merry Christmas. 🎄🐶🐱

Find out more! 👉 https://t.co/5o2RHLveRM pic.twitter.com/uBV19F6Odt

— Mayhew 🐶🐱 (@themayhew) December 23, 2020