Anunțul făcut de Alina Sorescu, după ce emisiunea ei de la TVR a fost scoasă din grilă: „E o perioadă foarte plină”

Alina Sorescu a făcut o serie de declarații după ce emisiunea ei de la TVR, „Vorbeşte corect!”, a fost scoasă din grila de programe. Ce urmează acum în cariera cântăreței?

În cadrul unui interviu pentru playtech.ro, Alina Sorescu a vorbit despre colaborarea cu postul public de televiziune. Ea consideră că Televiziunea Română este locul unde s-a format ca artistă, lucrând acolo de multă vreme.

„Cu TVR am colaborat de mică și voi colabora cu drag de fiecare dată când voi fi invitată. În această perioadă, urmează să vedem cum vom concretiza alte proiecte. Este locul unde am crescut și m-am format ca artist și om de televiziune „ , a declarat Alina Sorescu.

De asemenea, Alina Sorescu a mai vorbit și despre alte planuri profesionale. Din acest punct de vedere, artista în vârstă de 36 de ani trece printr-o perioadă aglomerată și se ocupă de mai multe proiecte.

„Voi face la Constanța spectacolul Suflet de copil, pe data de 18 noiembrie, la Casa de Cultură a Sindicatelor și mă pregătesc în același timp și pentru proiectele pentru Crăciun. E o perioadă foarte plină pentru mine din punct vedere profesional, mai ales că de câțiva ani încoace m-am dezvoltat pe mai multe planuri. Am școala mea de muzică pentru copii „Picii lu Soreasca”, am avut multe concerte. La școala mea, eu mă ocup de tot, inclusiv de ținutele copiilor. Mă ocup cap-coadă, de toată apariția și imaginea loc. Tot acum, filmez și un clip nou, cu picii. Nu am un număr fix, vin și copii noi, nu pot spune exact. Numărul lor e fluctuant, nu e relevant. Sunt cursuri extra-școlare, nu e obligatoriu”, a adăugat Alina Sorescu pentru aceeași sursă citată.