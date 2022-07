Alina Sorescu, reacție dură după ce s-a zvonit că are o nouă relație și datorii: „Se urmărește o înscenare”

De când a anunțat divorțul de Alexandru Ciucu , Alina Sorescu a fost protagonista mai multor zvonuri care au circulat în mediul online. Până în prezent vedeta nu a plecat urechea către comentariile răutăcioase, însă de această dată a ținut să lămurească zvonurile legate de firma în faliment și noua relație amoroasă.

Deși este o fire cât se poate de calmă și prietenoasă, vedeta a izbucnit din cauza vorbelor care au circulat în ultima perioadă despre viața ei personală. Alina Sorescu a fost ținta criticilor, care au susținut că nici bine nu a divorțat și deja este într-o nouă relație. De asemenea, vedeta a oferit explicații și referitoare la situația financiară în care se află în prezent firma sa.

„În ultimul timp se încearcă voit discreditarea mea, imediat dupa ce instanța a decis pentru a doua oară domiciliul fetițelor la mine. Au apărut informații că firma mea ar fi în faliment și că aș avea o nouă relație. Legat de firmă, nu este vorba despre datorii la stat sau furnizori, ci la mine ca asociat, în urma unor investiții pe care le-am facut anul trecut cu noul sediu al școlii mele de muzică. Legat de buchetul de flori, așa cum am și specificat pe Instagram, era aniversarea unei prietene și eu îl luasem pentru ea. Iar poza în care apar alături de regizorul Ionuț Trandafir este de pe platoul de filmare a videoclipului ‘Suflet de copil, pe care l-a regizat. Această poză nu are nicio legătură cu buchetul de flori. Clar se urmărește o înscenare în plin proces”, a declarat artista pentru impact.ro .

În ciuda perioadei aglomerate și a problemelor cu care se confruntă, Alina își face mereu timp pentru a petrece cu fiicele sale. Vedeta a primit câștig de cauză recent, după ce designerul și-a dorit ca cele două fetițe să rămână să locuiască cu el până se va termina procesul de divorț. Vedeta face tot posibilul să se concentreze pe proiectele sale, iar copiii sunt prioritatea ei.

„E o perioadă foarte plină pentru mine din punct vedere profesional, mai ales că de câțiva ani încoace m-am dezvoltat pe mai multe planuri. Am școala mea de muzică pentru copii ‘Picii lu Soreasca’, am avut multe concerte chiar acum recent în luna iunie și îl pregătesc și pe cel de pe 24 septembrie de la Sala Palatului. Sunt vocea unui canal de youtube de animații pentru copii și tot pe youtube sunt și gazda unui podcast de estetică medicală. Am comunități mari pe Facebook și Instagram și am numeroase campanii de promovare de produse și servicii în care cred și pe care le recomand urmăritorilor mei. Iar ca artist câștig și din drepturi de autor”, a mai spus aceasta.