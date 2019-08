Anne Hathaway vorbește despre cum i s-a spus să slăbească pentru un rol, la vârsta de 16 ani

În 1999, Anne Hathaway a obținut primul său rol în serialul dramă Get Real, iar în loc să sărbătorească, i s-a spus subtil să se concentreze pe corpul ei. „La 16 ani, mi s-a spus: Felicitări, ai obținut rolul. Nu spun că ar trebui să slăbești. Spun doar să nu iei în greutate. Ceea ce, bineînțeles, înseamnă că trebuie să slăbești”, le-a spus Anne celor de la Allure.

Acum, două decenii mai târziu, actrița în vârstă de 36 de ani încă se gândește la aspectul său, dar într-o lumină pozitivă: „Ane Crabtree (designer de costume) m-a întrebat ce se întâmplă cu corpul meu în luna mea – am realizat că se referea la menstruație – ca să poată face ajustările necesare, iar acest lucru m-a bucurat. Sunt precaută când vorbesc despre schimbările de la Hollywood. Există mult mai multă deschidere în ceea ce privește corpul – ceea ce este minunat – dar tot se centralizează așteptările normale.”

Pentru cel mai nou film în care joacă, thriller-ul The Last Thing He Wanted, actrița a fost rugată să se îngrașe nouă kilograme, lucru pe care l-a acceptat cu plăcere. Pregătindu-se pentru rol, a fost nevoită, bineînțeles, să răspundă celor care au criticat-o pentru alegerea făcută. „Iau în greutate pentru un rol într-un film, și totul merge foarte bine. Pentru toți cei care mă vor critica în lunile următoare, nu eu sunt de vină, ci voi. Pace”, a scris Anne pe Instagram anul trecut.

Uitându-se în urmă, Anne Hathaway este optimistă, mai ales în privința schimbărilor făcute de femei la Hollywood. „Este mult mai nuanțat și mai interesant. Sunt permise personaje și povești mai interesante. Acum, marea întrebare este: publicul apreciază asta? Dacă nu este susținut, nu va continua. Se va întoarce la forma inițială, iar oamenii vor spune: Okay, acel lucru nu a mers”, a continuat Anne.

