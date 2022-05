Anna Wintour, reacție neașteptată când i s-a cerut actul de identitate înainte de a intra la un show pe Broadway

Anna Wintour a fost surprinsă recent de către paparazzi în timp ce mergea la un spectacol de pe Broadway. Însă celebra editoare a revistei Vogue USA a fost pusă într-o situație neașteptată, iar reacția ei deja a făcut înconjurul Internetului.

Conform Page Six, la sosirea la Cherry Lane Theatre, pentru a intra în locație, Anna Wintour a trebuit să prezinte dovada vaccinării. Dar, ulterior i s-a cerut și un act de identitate cu fotografie, fiind un protocol pe care trebuiau să îl respecte toate persoanele prezente. În acel moment, Anna Wintour, care era îmbrăcată într-o rochie cu imprimeu floral, un sacou negru din piele și cizme, avea în mână telefonul și după cum se vede din imaginile și filmările făcute de paparazzi, a părut surprinsă.

În cele din urmă este lăsată să intre, fără a mai arăta și actul de identitate.

Reacția pe care a avut-o Anna Wintour a stârnit și multiple glume pe rețelele de socializare.

Anna Wintour a fost însoțită de fiica ei, Bee Shaffer, la spectacolul de stand-up al scriitoarei și actriței de comedie Alison Leiby, Oh God, A Show About Abortion. După cum se poate înțelege și din numele show-ului, acesta este despre avort și drepturile reproductive. Show-ul ei a fost apreciat de către critici pentru mesajul puternic pe care îl transmite.

La spectacolul Oh God, A Show About Abortion a mai fost prezentă și Cynthia Nixon, actrița cunoscută pentru rolul din Sex and The City. Ea a declarat pentru Page Six faptul că mama i-a spus că a trecut printr-un avort atunci când „era destul de tânără, dar destul de mare ca să înțeleagă.”

