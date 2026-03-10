Anna Camp a dezvăluit că este bisexuală, la un an după ce și-a confirmat relația cu Jade Whipkey: „Sunt foarte mândră”

Anna Camp a vorbit deschis despre orientarea sa sexuală, declarând că este bisexuală, la aproximativ un an după ce și-a confirmat relația cu Jade Whipkey. Actrița în vârstă de 43 de ani a explicat că decizia de a vorbi public despre acest aspect al vieții sale a venit după o perioadă de reflecție personală.

„Ca femeie de 43 de ani, sunt foarte mândră de mine că îmi asum sexualitatea la această vârstă”, a declarat Camp într-un episod viitor al podcastului „I’ve Never Said This Before”, potrivit unui fragment obținut de People.

„Sunt o persoană foarte puternică pentru că fac acest lucru într-o oarecare lumină a reflectoarelor, cu oameni care critică, judecă și fac presupuneri. Sunt foarte mândră că sunt bisexuală”.

Potrivit Page Six, actrița a vorbit și despre transformările personale prin care trece în această etapă a vieții, descriind perioada ca pe o „evoluție majoră” și spunând că încearcă să nu se teamă de schimbări.

„Sigur, sunt momente în care simt că îmi asum un risc, că este înfricoșător și că fac asta într-un spațiu public. Dar să spui: ‘Nu, am o singură viață și vreau să fiu fericită’, despre asta este viața”, i-a spus ea gazdei podcastului, Tommy DiDario.

Declarațiile marchează prima confirmare explicită a orientării sale sexuale, după ce anul trecut, în luna mai, Camp și-a făcut publică relația cu Jade Whipkey, în vârstă de 24 de ani. Conform Page Six, actrița a distribuit atunci pe Instagram o fotografie postată inițial de Whipkey pe Instagram Stories, în care cele două păreau să fie la o cină.

În imagine, Whipkey a scris: „Zâmbetul ei este un poem, ochii ei sunt trandafiri, iar râsul ei este muzică pentru dans”.

În aceeași perioadă, a reapărut online și un videoclip TikTok din februarie 2025, în care cele două vorbeau despre relația lor. În clip, Camp afirma: „Am o relație cu o femeie și e minunat”.

Relația dintre cele două a devenit și mai vizibilă în iunie anul trecut, când și-au făcut debutul pe covorul roșu la premiera din Los Angeles a filmului „Bride Hard”. Potrivit Page Six, apariția a avut loc la câteva săptămâni după ce cele două fuseseră fotografiate sărutându-se în public. Pe covorul roșu, Camp și Whipkey au pozat îmbrățișate pentru fotografi. Whipkey a tras-o pe actriță de talie, în timp ce Camp i-a cuprins fața și a sărutat-o.

După apariția lor publică, Camp s-a confruntat și cu reacții critice legate de diferența de vârstă de 18 ani dintre ele. Actrița a răspuns direct acestor comentarii într-o postare pe Instagram.

„Am avut relații cu bărbați exact de vârsta mea, iar Jade este MULT mai matură decât oricare dintre ei”, a scris ea. „Avem mai multe lucruri în comun decât cu oricine cu care am ieșit vreodată și putem vorbi literalmente despre orice”.

În același mesaj, Camp a adăugat: „Fiecare are dreptul la opinia lui și le doresc tuturor numai bine. Mai ales în această lună Pride”.

Potrivit Page Six, aceasta este prima relație publică cu o persoană de același sex pentru actriță.

În trecut, Anna Camp a fost căsătorită cu colegul său din filmul „Pitch Perfect”, Skylar Astin, între 2016 și 2019. Anterior, ea a fost căsătorită cu actorul Michael Mosley, relație care s-a încheiat în 2013.

