Angelina Jolie revine pe marile ecrane și este la fel de fabuloasă cum ne-a obișnuit

Maleficent: Mistress of All Evil este un sequel al peliculei din 2014 care s-a bucurat de un larg succes și, după ce am urmărit trailer-ul, putem spune că ne așteaptă în cinematografe o aventură palpitantă.

Angelina Jolie revine în rolul personajului principal Maleficent și i se alătură din nou Elle Fanning în rolul Prințesei Aurora.

Clipul de două minute începe cu Prințul Phillip (Harris Dickinson) cerând-o de soție pe Aurora. „În urmă cu cinci ani am crezut că te-am pierdut pe vecie. Nu este niciun blestem care ar putea să mă rupă de lângă tine”, spune el, propunere pe are Aurora o acceptă. Însă răspunsul lui Maleficent vine ca o avertizare: „Iubirea nu se termină întotdeauna bine. Nu va fi nicio nuntă!”

În film mai joacă și Michelle Pfeiffer în rolul Reginei Ingrith⁠, viitoarea soacră a Aurorei, care își dorește cu înverșunare unirea celor două regate, dar și Chiwetel Ejiofor, Lesley Manville și Ed Skrein.

Deși programat inițial să ajungă în cinematografe în mai 2020, filmul va avea până la urmă premiera în acest an, mai exact în luna octombrie.

Urmărește și tu mai jos trailer-ul peliculei Maleficent: Mistress of All Evil!

Foto: PR

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro