Andrei Lemnaru de la Insula Iubirii, despre nunta anulată și schimbările prin care a trecut după emisiune: "Am fost nevoit să apelez la un psiholog pentru..."

Andrei Lemnaru de la Insula Iubirii, despre nunta anulată

Andrei Lemnaru și Ella Vișan au avut una dintre cele mai tensionate finale la Insula Iubirii 2025, iar deciziile luate atunci au surprins atât publicul, cât și pe prezentatorul Radu Vâlcan. După ce și-au găsit parteneri temporari în cadrul emisiunii – Ella Vișan alături de ispita Teo Costache, iar Andrei cu ispita Andrușca – cei doi au decis să renunțe la nunta programată și să plece acasă alături de ispitele care i-au cucerit.

Într-un interviu acordat recent, Andrei Lemnaru a vorbit despre schimbările din viața lui după participarea la Insula Iubirii 2025.

„Experiența m-a schimbat total. Am luat-o de la zero, am pornit de jos… Știu că foarte multă lume a discutat despre reacțiile mele, însă consider că acestea au fost normale. De ce cred asta? Nu trebuie să reacționezi urât când vezi astfel de lucruri… Oricum nu poți schimba ce se întâmplă! Da, a fost un șoc. După terminarea filmărilor nu am fost chiar atât de bine din punct de vedere psihic. M-am întors în Anglia, eram singur acolo… Atunci a fost punctul culminant! Am fost nevoit să apelez la un psiholog pentru a depăși perioada dificilă”, a mărturisit acesta pentru Libertatea.

El a vorbit și despre apropierea de ispita Andrușca și despre faptul că aceasta a pus capăt relației pe care au avut-o după emisiune.

„Apropierea mea față de Andrușca nu a fost ca o răzbunare. Chiar nu am primit mesaje răutăcioase cu privire la acest aspect! Oamenii au fost fericiți. La noi doi s-a văzut că am simțit să facem respectivele lucruri. Atât din partea mea, care treceam printr-o despărțire, cât și din partea ei. Ni se citea în privire! Toți și-au dat seama că am fost reali. Nu a fost un joc sau o răzbunare. Ea a hotărât să pună punct, iar eu am acceptat. Și-a dat seama că nu sunt bine și că în momentele respective nu aveam nevoie de nimeni în viața mea. Trebuia să mă refac emoțional și mental. Eram nevoit să mă pun pe picioare, pentru a avea o relație! Andrușca mi-a fost alături, a încercat să mă ajute, dar m-am închis în mine, la un moment dat. Nu mai permiteam nimănui să intre în viața mea! Nu mai simțeam nevoia să mă deschid, să vorbesc despre supărările care mă presau”, a mai mărturisit Andrei pentru sursa citată.

Ella Vișan, primele declarații despre noul iubit

Ella Vișan a dezvăluit pe rețelele de socializare că acum are un nou partener, alături de care se simte foarte fericită și împlinită.

„Persoana care îmi este alături astăzi nu este prezentă foarte mult în social media, deoarece domeniul în care lucrează nu îi permite timp pentru asta, iar interacțiunile lui cu TikTok sunt extrem de rare. Câteodată mi-aș dori ca el să știe și să vadă ceea ce scriu, chiar dacă o fac foarte rar despre el, pentru că îi respect decizia de a rămâne în anonimat și prețuiesc intimitatea noastră ca relație”, a scris Ella pe social media.

Ea a vorbit și despre cum a reacționat partenerul ei atunci când a vâzut scenele de la Insula Iubirii în care ea a apărut în ipostaze pasionale alături de ispita Teo Costache.

„Da, a fost vizibil afectat de imaginile mele cu Teo, iar eu sunt la rândul meu afectată, pentru că nu îmi expun viața personală și am ales să rămân discretă, tocmai pentru că sunt vulnerabilă și ușor de rănit. Totuși, mi-ar plăcea ca toată lumea să înțeleagă cât de mult îi mulțumesc pentru momentele în care a fost acolo pentru mine, chiar și atunci când eu îmi doream să pun capăt tuturor acestor situații în moduri pe care nu doresc să le discut”, a declarat Ella Vișan, pe rețelele de socializare.

Ella Vișan a dezvăluit că este cu noul ei iubit de câteva luni, acesta fiind alături de ea încă de când filmările pentru Insula Iubirii au luat sfârșit.

„Este una dintre puținele persoane care a fost prezentă în situații delicate, atât după terminarea filmărilor, în acea perioadă de tranziție a vieții mele, cât și în timpul difuzării, când online-ul a instigat la foarte multă ură împotriva mea. A știut tot ce se întâmplă și a rămas conștient și echilibrat. Nu aș folosi cuvântul ‘copleșit’, pentru că este un bărbat în adevăratul sens al cuvântului care nu rezolvă situații prin live-uri, interviuri sau declarații publice, ci prin felul lui demn și calm de a fi”, a mai declarat Ella Vișan.

