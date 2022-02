Andreea Ibacka a dezvăluit fotografii inedite de familie alături de cei doi copii

Andreea și Cabral Ibacka formează unul dintre cele stabile cupluri din showbiz-ul autohton. Cei doi obișnuiesc să își țină la curent urmăritorii din mediul online cu privire la diferite momente din viața lor.

Andreea Ibacka și-a surprins fanii de pe Instagram publicând câteva imagini rare de familie. Într-una dintre aceste fotografii, apare soțul actriței, Cabral, alături de cei doi copii pe care îi au împreună, Namiko și Tiago. Imaginea a fost făcută pe 16 octombrie 2021, la câteva zile după ce Andreea și Cabral Ibacka au devenit din nou părinți.

Până acum, Andreea și Cabral Ibacka nu i-au arătat fața băiețelului lor în fotografiile pe care le publică pe rețelele de socializare, semn că își doresc să fie discreți și să protejeze intimitatea acestuia.

Viața Andreei Ibacka s-a schimbat extrem de mult după ce a devenit din nou mamă. Actrița a dezvăluit în cadrul emisiunii „Xtra Night Show” cum se descurcă când vine vorba de creșterea celor doi copii.

Andreea Ibacka a mărturisit că are parte și de ajutor, însă recunoaște că întâmpină și o serie de provocări.

„Sunt zen. Am ajutor pe timpul zilei. Tura de noapte îmi revine pentru că alăptez. Eu am antrenamentul nopților pierdute. Dar atunci când se mai liniștiseră apele, am luat-o de la capăt. Sunt mai liniștită, mai calmă și mai răbdătoare decât oricând. Îmi dau seama că micuțul n-are nicio vină. Atunci am toată răbdarea.”