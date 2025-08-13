Andreea Berecleanu, mesaj emoționant în memoria Cristinei Țopescu: „Spune-le celor dragi că îi iubești”

Andreea Berecleanu i-a adus un omagiu emoționant prietenei sale, Cristina Țopescu.

Homepage  / People / Stiri Vedete
  de  ELLE.ro
Andreea Berecleanu, mesaj emoționant în memoria Cristinei Țopescu: "Spune-le celor dragi că îi iubești"

Andreea Berecleanu și Cristina Țopescu au împărtășit nu doar aceeași profesie, ci și o legătură personală profundă, bazată pe prietenie și respect reciproc. Dispariția bruscă a Cristinei, în decembrie 2019, a lăsat o rană adâncă în sufletul prezentatoarei TV, care, de atunci, nu a încetat să o evoce prin mesaje pline de emoție și amintiri împărtășite publicului.

Andreea Berecleanu, omagiu pentru Cristina Țopescu

Cristina Țopescu, găsită fără viață în locuința sa din Otopeni, alături de câinii pe care îi adora, a plecat dintre noi la doar 59 de ani, din cauza unui infarct. Cariera ei impresionantă, desfășurată la televiziuni importante precum TVR, Prima TV și Antena 3, a consolidat imaginea unei jurnaliste respectate, iar personalitatea ei caldă a cucerit oameni din toate domeniile.

Într-un omagiu recent postat online, Andreea Berecleanu a publicat o fotografie cu prietena ei, însoțită de un citat care îi aparținea Cristinei și care îi reflectă principiile de viață.

Să fii un om de onoare este cu mult mai important decât să ieşi aparent şifonat dintr-o situaţie”.

Într-o a doua imagine, mesajul simplu „Tell people you love them” (‘Spune-le celor dragi că îi iubești”) transmite un îndemn universal, dar și o amintire dureroasă a lucrurilor rămase nespuse.

Într-un interviu acordat ELLE.ro, Berecleanu a descris-o pe Cristina ca fiind „un om de o discreție fantastică, de un bun simț copleșitor, modest, dar în același timp extrem de complex”, capabilă să poarte discuții captivante ore întregi, sensibilă, dar puternică, cu o independență financiară solidă și un spirit justițiar remarcabil. Compasiunea ei se îndrepta către toate ființele vulnerabile — animale, copii sau vârstnici.

„Este foarte important ca oamenii să știe că era un om de o discreție fantastică, de un bun simț copleșitor, modest, dar în același timp extrem de complex. Un om cu care nu te plictiseai, cu care puteai să vorbești trei zile și trei nopți neîntrerupt, sensibil, cu o latură de copil, dar în același timp puternic și independent. Chiar și independența financiară pe care a avut-o pe termen lung dovedește latura ei puternică. Era un amestec de hipersensibilitate, forță, spirit justițiar și compasiune pentru ființele neajutorate. Indiferent că erau animale, copii sau bătrâni”, a declarat Andreea Berecleanu pentru ELLE.ro.

Prezentatoarea a evocat și un episod dureros din viața Cristinei, legat de dorința acesteia de a adopta o fetiță.

„Au fost mulți bătrâni de care a avut grijă ani întregi. Dar și de un copil. O numise Eva Maria și era dintr-un orfelinat. Se ducea la centru tot timpul și își dorea să o înfieze. Însă, a fost dată altcuiva. A fost unul dintre cele mai mari șocuri ale vieții ei”, a povestit Berecleanu, dezvăluind o latură profund emoțională a prietenei sale.

Fiica celebrului comentator sportiv Cristian Țopescu a debutat în televiziune din copilărie, unde a avut o carieră îndelungată.

Cristina Țopescu a studiat la Facultatea de Limbi și Literaturi Străine (engleză-italiană), iar după studii a scris în revista Cinema, dar a și corectat publicația Contemporanul. Mai târziu a și tradus filme care circulau pe casete video. A revenit în televiziune în 1991, la TVR, lucrând apoi și la Prima TV și la Antena. De la finalul anului 2019, aceasta a devenit consilieră în cadrul Ministerului Sănătății. După moartea tatălui ei, Cristina Țopescu a fondat o organizație care îi poartă numele, prin care spera să ducă mai departe numele tatălui și să își continue activitățile umanitare.

Citește și:
Kate Middleton recunoaște că „nu poate funcționa normal' după ce a terminat tratamentul împotriva cancerului: „Este foarte dificil'

foto: Arhiva ELLE

Cele mai vândute colecții!
Pierre Gasly 10 (FORMULA 1 |2024 ) Pierre Gasly 10 (FORMULA 1 |2024 ) 99.9 RON Cumpără acum
Esteban Ocon 31 (FORMULA 1 |2024 ) Esteban Ocon 31 (FORMULA 1 |2024 ) 99.9 RON Cumpără acum
Oscar Piastri 81 (FORMULA 1 |2024 ) Oscar Piastri 81 (FORMULA 1 |2024 ) 99.9 RON Cumpără acum
Lando Norris 4 (FORMULA 1 |2024 ) Lando Norris 4 (FORMULA 1 |2024 ) 99.9 RON Cumpără acum
George Russell 63 (FORMULA 1 |2024 ) George Russell 63 (FORMULA 1 |2024 ) 99.9 RON Cumpără acum
Lewis Hamilton 44 (FORMULA 1 |2024 ) Lewis Hamilton 44 (FORMULA 1 |2024 ) 99.9 RON Cumpără acum
Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro

Recomandari
Ies la iveală detalii neașteptate despre Brandon Blackstock, fostul soț al lui Kelly Clarkson, care a murit la 48 de ani. Cu cine avea acesta o relație
People
Ies la iveală detalii neașteptate despre Brandon Blackstock, fostul soț al lui Kelly Clarkson, care a murit la 48 de ani. Cu cine avea acesta o relație
Cum a reușit Ozana Barabancea să slăbească 24 de kilograme în doar 3 luni. La ce alimente a renunțat artista: "Nu mă las ispitită de..."
People
Cum a reușit Ozana Barabancea să slăbească 24 de kilograme în doar 3 luni. La ce alimente a renunțat artista: "Nu mă las ispitită de..."
Ana Ularu, confesiuni rare despre soțul ei, actorul Marc Rissmann. Cei doi au o fetiță: "Nu mă interesează scris cu trandafiri pe cer și gesturi flamboaiante..."
People
Ana Ularu, confesiuni rare despre soțul ei, actorul Marc Rissmann. Cei doi au o fetiță: "Nu mă interesează scris cu trandafiri pe cer și gesturi flamboaiante..."
Cu ce probleme de sănătate se confruntă Emily Burghelea, însărcinată cu al treilea copil: "Trebuie să trec de la perfuzie la transfuzie..."
People
Cu ce probleme de sănătate se confruntă Emily Burghelea, însărcinată cu al treilea copil: "Trebuie să trec de la perfuzie la transfuzie..."
Cum se simte acum Andreea Marin după ce a suferit recent o intervenție chirurgicală. Imaginile cu care vedeta și-a surprins fanii
People
Cum se simte acum Andreea Marin după ce a suferit recent o intervenție chirurgicală. Imaginile cu care vedeta și-a surprins fanii
Meghan Markle și Prințul Harry reînnoiesc colaborarea cu Netflix. Ce presupune, însă, noul contract: "Le salvează reputația..."
People
Meghan Markle și Prințul Harry reînnoiesc colaborarea cu Netflix. Ce presupune, însă, noul contract: "Le salvează reputația..."
Libertatea
Gestul făcut de Mihaela Rădulescu, după moartea lui Felix Baumgartner. Cătălin Botezatu a contactat-o pe vedetă: „Își va reveni cu greu”
Gestul făcut de Mihaela Rădulescu, după moartea lui Felix Baumgartner. Cătălin Botezatu a contactat-o pe vedetă: „Își va reveni cu greu”
Cântecul de muzică populară care a răsunat la UNTOLD 2025. Pe cine a invitat Irina Rimes pe scenă: „Ne mândrim cu voi”
Cântecul de muzică populară care a răsunat la UNTOLD 2025. Pe cine a invitat Irina Rimes pe scenă: „Ne mândrim cu voi”
Cum a fost jignită Oana Roman. Vedeta a răbufnit când a citit mesajele. „E plin de oameni bolnavi”
Cum a fost jignită Oana Roman. Vedeta a răbufnit când a citit mesajele. „E plin de oameni bolnavi”
Magicianul Robert Tudor a rămas fără permis auto. Ce viteză a avut pe autostradă: „Mi-a dat amendă 1.800 de lei”
Magicianul Robert Tudor a rămas fără permis auto. Ce viteză a avut pe autostradă: „Mi-a dat amendă 1.800 de lei”
Ego.ro
DIETA care este considerată cea mai sănătoasă. Ușor de ținut, garantat!
DIETA care este considerată cea mai sănătoasă. Ușor de ținut, garantat!
Confesiune: Am aflat că soțul mă înșală, dar asta nu e cel mai grav lucru...
Confesiune: Am aflat că soțul mă înșală, dar asta nu e cel mai grav lucru...
Știați că Alin Gălățescu are o fiică? Iată ce relație are cu ea și cu mama ei
Știați că Alin Gălățescu are o fiică? Iată ce relație are cu ea și cu mama ei
Cine este și cum arată singura soră a lui Klaus Iohannis. Acum s-a aflat! FOTO
Cine este și cum arată singura soră a lui Klaus Iohannis. Acum s-a aflat! FOTO
Publicitate
Tratament minim invaziv tumoră renală
Tratament minim invaziv tumoră renală
Simion Bogdan-Mihai: Despre muzică, modă și dorința de a împărtăși o bere cu Cristian Vasile
Simion Bogdan-Mihai: Despre muzică, modă și dorința de a împărtăși o bere cu Cristian Vasile
Produsul anului în România! Test de sarcină, precis în orice moment
Produsul anului în România! Test de sarcină, precis în orice moment
Află secretul unui stil de viață sănătos
Află secretul unui stil de viață sănătos
Antena 1
Adevărul despre relația pe care Oana Roman o are cu fratele ei vitreg. Fiul lui Petre Roman e cu 35 de ani mai tânăr decât ea
Adevărul despre relația pe care Oana Roman o are cu fratele ei vitreg. Fiul lui Petre Roman e cu 35 de ani mai tânăr decât ea
Ella Vișan de la Insula Iubirii sezonul 9, o nouă intervenție estetică? Ce schimbare și-ar fi făcut concurenta
Ella Vișan de la Insula Iubirii sezonul 9, o nouă intervenție estetică? Ce schimbare și-ar fi făcut concurenta
Ce spune Radu Ștefan Bănică despre „greutatea” numelui său de familie: „La 16 ani am devenit bărbatul în casă”
Ce spune Radu Ștefan Bănică despre „greutatea” numelui său de familie: „La 16 ani am devenit bărbatul în casă”
Ce legătură există, de fapt, între Bianca Dan și ispita Alin Simoiu. Marian Grozavu a dezvăluit totul despre iubita lui
Ce legătură există, de fapt, între Bianca Dan și ispita Alin Simoiu. Marian Grozavu a dezvăluit totul despre iubita lui
Unica.ro
„Cea mai sexy femeie din lume” a divorțat! Cum arată tânăra de 31 de ani. „Sunt deschisă și sinceră!”
„Cea mai sexy femeie din lume” a divorțat! Cum arată tânăra de 31 de ani. „Sunt deschisă și sinceră!”
Cine este bărbatul cu care Vica Blochina s-a sărutat la aniversarea vârstei de 50 de ani. Imaginile cu cei doi s-au viralizat: “Cred că e primul iubit cu care te văd. Vica, ești superbă!”
Cine este bărbatul cu care Vica Blochina s-a sărutat la aniversarea vârstei de 50 de ani. Imaginile cu cei doi s-au viralizat: “Cred că e primul iubit cu care te văd. Vica, ești superbă!”
Raluca Bădulescu s-a pozat într-un costum de baie alb, minuscul, la 50 de ani, și a stârnit valuri de comentarii pe internet. „Am suferit pentru poza asta”. Cum arată vedeta după ce a slăbit zeci de kilograme / FOTO
Raluca Bădulescu s-a pozat într-un costum de baie alb, minuscul, la 50 de ani, și a stârnit valuri de comentarii pe internet. „Am suferit pentru poza asta”. Cum arată vedeta după ce a slăbit zeci de kilograme / FOTO
Anunțul care zguduie scena politică! Nimeni nu se aștepta la această mișcare! Gabriela Firea ar putea fi cheia unui plan politic ținut până acum sub tăcere. Decizia care poate schimba totul!
Anunțul care zguduie scena politică! Nimeni nu se aștepta la această mișcare! Gabriela Firea ar putea fi cheia unui plan politic ținut până acum sub tăcere. Decizia care poate schimba totul!
catine.ro
Ce carte de vacanță ți se potrivește, în funcție de zodie. Ce arată astrele
Ce carte de vacanță ți se potrivește, în funcție de zodie. Ce arată astrele
Horoscopul zilei de 13 august 2025. Săgetătorii sunt nerăbdători. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 13 august 2025. Săgetătorii sunt nerăbdători. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Cum să nu-ți transformi copilul într-o persoană narcisistă. Sfaturile specialiștilor
Cum să nu-ți transformi copilul într-o persoană narcisistă. Sfaturile specialiștilor
Jennifer Lopez, acoperită cu gandaci pe scenă. Reacția divei face înconjurul lumii
Jennifer Lopez, acoperită cu gandaci pe scenă. Reacția divei face înconjurul lumii
Mai multe din people
Schimbări majore pentru Irina Fodor. Casa prezentatoarei TV, transformată în șantier: "Fodor nu a vrut"
Schimbări majore pentru Irina Fodor. Casa prezentatoarei TV, transformată în șantier: "Fodor nu a vrut"
People

Irina Fodor a început renovările în locuința familiei.

+ Mai multe
Jennifer Aniston, mărturisiri rare despre divorțul de Brad Pitt: "A fost o perioadă atât de vulnerabilă”
Jennifer Aniston, mărturisiri rare despre divorțul de Brad Pitt: "A fost o perioadă atât de vulnerabilă”
People

Jennifer Aniston face mărturisiri rare despre efectele divorțului său extrem de mediatizat de Brad Pitt.

+ Mai multe
Cătălin Scărlătescu a pierdut un proces în instanță. Ce sumă trebuie să plătească Antenei 1
Cătălin Scărlătescu a pierdut un proces în instanță. Ce sumă trebuie să plătească Antenei 1
People

Cătălin Scărlătescu a pierdut un proces împotriva Antenei 1.

+ Mai multe
Mai multe articole
Cele mai citite
People Stiri Vedete
Oana Matache, reacție inedită după ce și-a văzut partenerul cu o altă femeie: "O să râd de tine toată viața" VIDEO
Features Lifestyle
10 filme excelente în care personajele au dorințe acerbe de răzbunare
People Stiri Vedete
Irina Fodor, dezvăluiri despre noul sezon Asia Express. Ce a anunțat prezentatoarea: "În doar câteva zile..."
Beauty Beauty Tips
7 uleiuri care stimulează creșterea rapidă a părului
Beauty Beauty Tips
Cea mai buna ordine in care sa aplici produsele de ingrijire a tenului
Health Health & Diet Homepage Slider
10 remedii pentru a atenua durerile de gat
Diet & Fitness Health & Diet
5 efecte secundare ale consumului de semințe de chia
Beauty Beauty Tips
Secrete de frumusete pe care le-am invatat de la femeile din Italia
Features Lifestyle
10 filme remarcabile inspirate de benzi desenate
Lifestyle Relatii si cuplu
15 lucruri pe care sa le spui sau nu intr-un sms trimis unui barbat
Elle Decoration Lifestyle
Totul despre sampanie
Lifestyle Relatii si cuplu
10 moduri prin care partenerul tău va rămâne îndrăgostit de tine pentru totdeauna
Advertorial Lifestyle Stiri si recomandari
Acte necesare pentru înființarea unei firme de transport marfă internațional
Beauty Beauty Tips
5 lucruri de evitat inainte de epilarea cu laser
Fashion First Trend
Nuanțele intense de roșu, un must have în garderoba sezonului
Features Lifestyle
Cele mai bune 15 seriale originale lansate până acum de Netflix
People Stiri Vedete
Cu ce se ocupă și cum arată azi Andrei Zaharescu, fostul soț al Andreei Berecleanu
Fashion First Trend
Dress code cocktail: Care este semnificația exactă
Alte clipuri Features Lifestyle Video
16 filme romantice cu și despre adolescenți pe care merită să le vezi
Beauty Runway Trends
Tunsoarea bob revine în tendințe, dar sub o mulțime de forme
Health Health & Diet
Simptome ale prediabetului pe care nu ar trebui să le ignori
Fashion First Trend
7 piese iconice de avut în garderobă pentru 2023
Features Lifestyle
Cupluri celebre de pe micile ecrane, care s-au detestat în viața reală
Beauty Beauty News Generale
Tot ce trebuie să știi despre vopsirea și decolorarea părului
Astro Mix Astrologie
Cele 2 zodii alături de care nu poți avea o relație de lungă durată, în funcție de zodia ta
Lifestyle Relatii si cuplu
13 semne că partenerul te înșală, potrivit experților
Beauty Beauty Tips
Cum să îți crească părul mai repede și mai sănătos
Astro Mix Astrologie
Cele 12 case astrologice si cum iti pot defini ele aspectele vietii
Advertorial
Descoperă outfituri și cadouri festive împreună cu Zalando
Copyright © 2025 Ringier Romania SRL
Soluționarea online a litigiilor ANPC