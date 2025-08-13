Andreea Berecleanu, mesaj emoționant în memoria Cristinei Țopescu: „Spune-le celor dragi că îi iubești”

Andreea Berecleanu și Cristina Țopescu au împărtășit nu doar aceeași profesie, ci și o legătură personală profundă, bazată pe prietenie și respect reciproc. Dispariția bruscă a Cristinei, în decembrie 2019, a lăsat o rană adâncă în sufletul prezentatoarei TV, care, de atunci, nu a încetat să o evoce prin mesaje pline de emoție și amintiri împărtășite publicului.

Andreea Berecleanu, omagiu pentru Cristina Țopescu

Cristina Țopescu, găsită fără viață în locuința sa din Otopeni, alături de câinii pe care îi adora, a plecat dintre noi la doar 59 de ani, din cauza unui infarct. Cariera ei impresionantă, desfășurată la televiziuni importante precum TVR, Prima TV și Antena 3, a consolidat imaginea unei jurnaliste respectate, iar personalitatea ei caldă a cucerit oameni din toate domeniile.

Într-un omagiu recent postat online, Andreea Berecleanu a publicat o fotografie cu prietena ei, însoțită de un citat care îi aparținea Cristinei și care îi reflectă principiile de viață.

„Să fii un om de onoare este cu mult mai important decât să ieşi aparent şifonat dintr-o situaţie”.

Într-o a doua imagine, mesajul simplu „Tell people you love them” (‘Spune-le celor dragi că îi iubești”) transmite un îndemn universal, dar și o amintire dureroasă a lucrurilor rămase nespuse.

Într-un interviu acordat ELLE.ro, Berecleanu a descris-o pe Cristina ca fiind „un om de o discreție fantastică, de un bun simț copleșitor, modest, dar în același timp extrem de complex”, capabilă să poarte discuții captivante ore întregi, sensibilă, dar puternică, cu o independență financiară solidă și un spirit justițiar remarcabil. Compasiunea ei se îndrepta către toate ființele vulnerabile — animale, copii sau vârstnici.

„Este foarte important ca oamenii să știe că era un om de o discreție fantastică, de un bun simț copleșitor, modest, dar în același timp extrem de complex. Un om cu care nu te plictiseai, cu care puteai să vorbești trei zile și trei nopți neîntrerupt, sensibil, cu o latură de copil, dar în același timp puternic și independent. Chiar și independența financiară pe care a avut-o pe termen lung dovedește latura ei puternică. Era un amestec de hipersensibilitate, forță, spirit justițiar și compasiune pentru ființele neajutorate. Indiferent că erau animale, copii sau bătrâni”, a declarat Andreea Berecleanu pentru ELLE.ro.

Prezentatoarea a evocat și un episod dureros din viața Cristinei, legat de dorința acesteia de a adopta o fetiță.

„Au fost mulți bătrâni de care a avut grijă ani întregi. Dar și de un copil. O numise Eva Maria și era dintr-un orfelinat. Se ducea la centru tot timpul și își dorea să o înfieze. Însă, a fost dată altcuiva. A fost unul dintre cele mai mari șocuri ale vieții ei”, a povestit Berecleanu, dezvăluind o latură profund emoțională a prietenei sale.

Fiica celebrului comentator sportiv Cristian Țopescu a debutat în televiziune din copilărie, unde a avut o carieră îndelungată.

Cristina Țopescu a studiat la Facultatea de Limbi și Literaturi Străine (engleză-italiană), iar după studii a scris în revista Cinema, dar a și corectat publicația Contemporanul. Mai târziu a și tradus filme care circulau pe casete video. A revenit în televiziune în 1991, la TVR, lucrând apoi și la Prima TV și la Antena. De la finalul anului 2019, aceasta a devenit consilieră în cadrul Ministerului Sănătății. După moartea tatălui ei, Cristina Țopescu a fondat o organizație care îi poartă numele, prin care spera să ducă mai departe numele tatălui și să își continue activitățile umanitare.

