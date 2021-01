Actori care s-au căsătorit cu starurile alături de care au jucat în filme

Există o mulțime de exemple de cupluri de actori care și-au început relațiile încă de când filmau împreună. Iar acest lucru nu este deloc surprinzător, având în vedere cât de mult timp petrec actorii pe platourile de filmare și experiențele care îi leagă.

Chiar dacă a fost sau nu dragoste la prima vedere, acești actori au ajuns să se căsătorească, semn că relația lor la vremea respectivă era una intensă. În timp ce unele căsătorii au trecut testul timpului, altele s-au destrămat atunci când nici nu ne așteptam.

Channing Tatum și Jenna Dewan – Step Up

Channing Tatum și Jenna Dewan au jucat împreună în Step Up. Cei doi s-au cunoscut pe platourile de filmare are peliculei, în 2006, și se pare că dansul i-a adus împreună, fiind un domeniu în care amândoi au experiență. Trei ani mai târziu, s-au căsătorit. Mariajul lor a durat nouă ani pentru că, în aprilie 2018, actorul și Jenna Dewan au anunțat că se despart. La vremea respectivă au decis să rămână în relații apropiate, dar discuțiile privind pensia alimentară și timpul petrecut cu fiica lor, Everly, nu au întârziat să apară. În cele din urmă, în noiembrie 2019, au finalizat divorțul.

Nicole Kidman și Tom Cruise – Days Of Thunder

Nicole Kidman și Tom Cruise au început să se întâlnească de când au filmat împreună pentru Days Of Thunder. Cei doi au format unul dintre cele mai îndrăgite cupluri de la Hollywood, atât de pe micile ecrane, cât și din viața reală. S-au căsătorit în 1999, însă în 2001 s-au despărțit. Nicole Kidman și Tom Cruise au împreună doi copii pe care i-au adoptat în timpul căsniciei: Isabella și Connor.

Warren Beatty și Annette Bening – Bugsy

Madonna, Diane Keaton și Julie Christie se numără printre celebritățile alături de care actorul și producătorul Warren Beatty a fost într-o relație. În ciuda diferenței de 20 de ani dintre ei, Warren Beatty și Annette Bening au decis să formeze un cuplu. În 1992 s-au căsătorit și au împreună patru copii. Și acum, după aproape 30 de ani, cei doi sunt mai îndrăgostiți ca niciodată.

Richard Burton și Elizabeth Taylor – Cleopatra

Richard Burton și Elizabeth Taylor se cunoașteau încă din 1952, însă relația lor a început odată cu filmările pentru Cleopatra. Povestea lor de dragoste este văzută de mulți drept cea care a deschis o nouă eră – și anume aceea că vedetele nu își mai pot păstra viața personală departe de ochii publicului. În timp ce filmau pentru Cleopatra în Italia, Taylor și Burton au început o aventură, chiar dacă amândoi erau căsătoriți cu alte persoane la vremea respectivă, iar paparazzi i-au fotografiat pe un iaht. S-au căsătorit în 1964, dar în cele din urmă au divorțat în 1974, pentru a se recăsători un an mai târziu. Au divorțat din nou după un an.

Angelina Jolie și Brad Pitt – Mr. And Mrs. Smith

Relația dintre Angelina Jolie și Brad Pitt a fost una dintre cele mai mediatizate și continuă să fie și în ziua de astăzi. Cei doi nu au fost lipsiți de controverse, dacă stăm să ne gândim că actorul era căsătorit cu Jennifer Aniston când a început relația cu Angelina. În 2005, Brad Pitt și Jennifer Aniston s-au despărțit. Actorul și Angelina Jolie s-au căsătorit în 2014, însă doi ani mai târziu au anunțat despărțirea. Au împreună șase copii: Maddox, Pax, Zahara, Shiloh și gemenii Knox și Vivienne.

Ben Affleck și Jennifer Garner – Daredevil

Ben Affleck și Jennifer Garner s-au cunoscut în 2001, pe platourile de filmare ale peliculei Pearl Harbor, însă povestea lor de dragoste a început odată cu Daredevil. S-au căsătorit în 2005, însă după un mariaj de 13 ani, au decis să divorțeze. Au împreună trei copii: Seraphina, Samuel și Violet. Ben Affleck a declarat ulterior că divorțul de Jennifer Garner este „cel mai mare regret” al vieții sale.

Alicia Vikander și Michael Fassbender – The Light Between Oceans

În timp ce filmau pentru The Light Between Oceans, Alicia Vikander și Michael Fassbender s-au îndrăgostit unul de celălalt. Cei doi au făcut publică relația abia în 2016, când filmul a fost lansat. Alicia și Michael s-au căsătorit în 2017, iar în prezent locuiesc în Portugalia.

Miley Cyrus și Liam Hemsworth – The Last Song

Filmul The Last Song i-a adus împreună pe Miley Cyrus și Liam Hemsworth. La vremea respectivă, cei doi erau extrem de tineri – Miley avea 17 ani, iar Liam avea 19 ani. Relația lor a fost una cu multe despărțiri și împăcări. În 2010 deja formau un cuplu, iar în 2012 au făcut publică logodna. Însă, după un an s-au despărțit. În 2016 s-au împăcat, iar în decembrie 2018 s-au căsătorit. Cu toate astea, povestea nu a durat multă vreme pentru că în vara anului 2019 au anunțat că divorțează, iar la începutul anului 2020, procesul de divorț a fost finalizat.

Daniel Craig și Rachel Weisz – Dream House

Daniel Craig și Rachel Weisz au jucat împreună în thriller-ul Dream House și din timpul filmărilor existau zvonuri conform cărora ar fi împreună. Pe cei doi îi lega o relație de prietenie de mulți ani, însă acest film i-a adus împreună. S-au căsătorit destul de repede, mai exact în 2011, în cadrul unei ceremonii restrânse. În 2018 au devenit părinți. Cu puțin timp înainte de a forma un cuplu, Rachel se despărțise de regizorul Darren Aronofsky, cu care fusese nouă ani, iar Daniel se despărțise de logodnica lui, producătoarea de film Satsuki Mitchell.

Claire Danes și Hugh Dancy – Evening

Claire Danes și Hugh Dancy au fost protagoniștii lungmetrajului Evening. În 2009 s-au căsătorit în secret, iar trei ani mai târziu au devenit părinți. În 2018, a apărut al doilea copil al cuplului. Între 2004 și 2008, Claire Danes a fost împreună cu Billy Crudup. La acea vreme se spunea că relația lor ar fi dus la despărțirea actorului de Mary Louise Parker, care era însărcinată cu copilul lui.

Foto: PR

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro