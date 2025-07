Andreea Bănică vorbește deschis despre operația de septoplastie și motivele pentru care a recurs la această intervenție: „Chiar dacă nu respir 100% ok…”

Andreea Bănică a ales să împărtășească cu fanii o experiență personală delicată: operația de septoplastie prin care a trecut în speranța de a-și îmbunătăți respirația.

Artista a povestit pe Instagram că, deși a apelat la intervenția medicală pentru a face față mai ușor efortului din timpul concertelor, rezultatele nu sunt cele pe care le aștepta. Vedeta încă se confruntă cu probleme respiratorii sesizabile.

„Da, am făcut o septoplastie. Respiram greu pe scenă și nu reușeam să mă oxigenez… însă, nu pot să spun că azi respir mai bine. Am nasul înfundat, ba chiar când vorbesc se aude că încerc să iau cât mai mult aer…”, a scris vedeta într-un mesaj sincer.

Schimbările aduse de medici la nivelul nărilor, care se lipeau în timpul inspirației, au determinat și o modificare subtilă a aspectului nasului. Cu toate acestea, Andreea transmite un mesaj de acceptare de sine și optimism.

„Mi-au umblat la nări care se lipeau când trăgeam aer, așa că mi le-au modificat, de aici poate și faptul că nasul meu e puțin diferit azi. Oricum, mă iubesc așa cum sunt, sunt foarte bine cu mine din punctul ăsta de vedere chiar dacă nu respir 100% ok! Vedem pe viitor ce se mai poate face. Sunt sănătoasă! Asta e important.”

Recent, Andreea Bănică a avut o reacție dură pe rețelele de socializare la adresa persoanelor care au criticat-o până acum, fie că a fost vorba de aspectul ei fizic, fie de aparițiile ei.

Andreea Bănică a răspuns cât se poate de tăios celor care i-au lăsat până acum comentarii jignitoare pe rețelele de socializare și au criticat-o din mai multe considerente.

„Ăștia care comentați că am eu decolteu mare sau fusta prea scurtă, că mă îmbrac ca… că îmi sar sânii în body… că sunt bătrână, că mi-a trecut vremea, că sunt operată… ciocul mic! E timpul să nu vă mai erijați în afirmații pe pagina mea și în casa mea, că dau cu mătura! Mă pricep tare la curățenie, este una dintre cele mai frumoase calități ale mele. Am rugămintea să vă abțineți când nu aveți ceva frumos de spus și când vă vin toate frustrările în minte! Nu este nimeni vinovat de frustrările și neajunsurile voastre! Nu mă mai criticați, jigniți voi pe mine, că nu am creat aceste pagini pentru așa ceva! Războaie de genul nu mă interesează, nu intru pe paginile voastre să vă judec. Nu vă mai creați pagini fictive, ca să dați comentarii jignitoare. Multe sunteți penibile, neajunse, neîmplinite, urâte la trup și suflet, majoritatea femei. Femeile care ar trebui să se apere între ele, nu să râdă unele de altele”, a spus Andreea Bănică.