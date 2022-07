Andreea Bănică, mărturisiri despre vacanța din Sardinia alături de soțul ei

Andreea Bănică se bucură din plin de vacanță alături de soțul ei, Lucian Mitrea. Artista și partenerul ei de viață sunt plecați în Sardinia, fără cei doi copii pe care îi au împreună.

Andreea Bănică a făcut o serie de confesiuni pe Instagram despre această vacanță pe care o petrece cu soțul ei. Cântăreața le-a împărtășit fanilor de pe rețelele de socializare câteva dintre impresiile pe care și le-a format despre această destinație. Artista a rămas plăcut impresionată de insula în care au ajuns ea și partenerul ei și le-a transmis acest lucru și urmăritorilor săi.

„Astăzi am ajuns în insula Maddalena, în Sardinia. Am închiriat scutere și ne-am plimbat toată insula. Ne-am oprit la un restaurant așa mic de familie, unde am mâncat lasagna foarte bună, este totul foarte frumos. E un vis, apa este superbă, totul este absolut superb”, a transmis Andreea Bănică pe Instagram.