Andreea Bănică, declarații inedite despre relația cu fiica ei. Sofia îi calcă pe urme mamei sale: „Nu mă sperie că se maturizează”

Andreea Bănică este una dintre cele mai cunoscute artiste din România, care are o relație foarte strânsă cu comunitatea sa de fani. Vedeta este cunoscută pentru sinceritate, iar dezvăluirile legate de viața profesională și cea de familie sunt cele mai apreciate. Cântăreața are o relație foarte bună cu copiii săi, iar fiica sa, Sofia, pare să îi calce deja pe urme mamei sale.

Pe plan profesional, Andreea Bănică se poate mândri cu o carieră de zile mari, cunoscând succesul la o vârstă fragedă. Piesele vedetei au ajuns hit-uri cunoscute de toată lumea, iar evenimentele au reînceput să apară. De asemenea, pe plan personal, cântăreața se bucură din plin de timpul alături de familia ei, iar vacanțele cu copiii și activitățile alături de ei sunt la ordinea zilei.

Andreea Bănică are o relație foarte strânsă cu fiica ei, iar cele două sunt precum cele mai bune prietene. Sofia , în vârstă de 13 ani, este pasionată de muzică, iar mama ei este o adevărată inspirație pentru ea. Cele două au lansat și o piesă împreună, iar fanii au fost de-a dreptul emoționați de prestația lor. Cu toate acestea, adolescenta este într-o continuă schimbare, iar vedeta a dezvăluit că îi este dificil să țină pasul.

„Nu mă sperie că se maturizează. Mă sperie faptul că atunci când îi spun că poate să își strice părul, trebuie să îi spun de multe ori. Ideea e că atunci când îi spun că părul este frumos natural și dacă îl ai așa trebuie să îl menții să ai grijă de el, dacă ai niște unghii frumoase, naturale, ai grijă de ele, nu le pune pe cele false, imense, ca să pari altceva. Încerc să mențin tot ce e natural și frumos la ea, pentru că știu că am un copil frumos, deosebit și e normal să țin așa de ea, cât pot de mult. Mai departe și mai târziu, ea va decide ce-și va face, cum va avea părul, creț, blond, ars, nears. Va trece și ea prin niște experiențe, pentru că așa sunt copiii, așa am fost și eu. Eu, la rândul meu, am trecut prin părul blond ars, cu meșe multe, care mai cădeau pe scenă și tot așa”, a spus Andreea Bănică pentru WOWbiz.