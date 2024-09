Andreea Bănică, imagini în costum de baie. Cum au reacționat fanii artistei: „Nu am apucat să lenevesc”

Andreea Bănică este una dintre cele mai cunoscute cântărețe din România. Cu o carieră îndelungată în muzică, artista s-a reinventat de fiecare dată pentru a rămâne în atenția publicului.

Recent, Andreea Bănică le-a mărturisit fanilor ei că a decis să se bucure de câteva zile de relaxare la malul mării. Cântăreața a mers în Eforie Sud și a publicat și o serie de fotografii din escapada ei, iar în aceste imagini apare într-un costum de baie format din două piese.

Ulterior, au apărut și reacțiile din partea fanilor. „Ești superbă, și cea mai tare din showbiz. Felicitări pentru familia ta frumoasă”, „Ești superbă! Și la corp și la chip și mai ales că radiezi frumusețe, liniște și bunătate!”, „Frumoasă, talentată, familistă și un caracter frumos!!!!”, „Felicitări pentru familia ta frumoasă”, „Ești tare! Bravo!”, au fost comentariile fanilor.

Andreea Bănică a vorbit acum ceva timp despre bătălia personală pe care a dus-o în drumul ei către a avea încredere de sine. În cadrul emisiunii „Play It”, de pe Kanal D2, vedeta a făcut confesiuni despre filtrele de pe social media, recunoscând că și ea, la rândul ei, apelează la ele uneori.

„În ceea ce privește filtrele, într-adevăr, am și eu anumite filtre, cred că avem cu toții asta, doar că le folosesc atunci când mă trezesc și n-am chef să-mi văd fața de dimineață, că-s foarte obosită și mai mereu nu am timp de somn. Și folosesc dimineața, dar am momente când îmi arăt fața și chipul, pentru că nu mă ascund de nimeni și nu m-am ascuns niciodată. Poate pe vremuri aveam problema asta, însă de ceva timp am mai multă încredere în mine. Mă cunosc foarte bine, am încredere in mine. Știu când arăt bine, cum arăt bine. Înainte, pe vremuri, nu duceam gunoiul nemachiată. Știam că erau paparazzi după mine, peste tot. Astăzi, ies și în pijamale până la colț, să mă duc la magazin să îmi iau ceva de mâncare. Nu am o problemă cu asta. Asta vine odată cu încrederea în sine.”

În aceeași emisiune, Andreea Bănică a oferit clarificări în legătură cu speculațiile despre operațiile ei estetice. Vedeta a explicat că nu a apelat la nicio intervenție estetică, mai ales că au existat numeroase zvonuri și comentarii în timp cu privire la presupusele schimbări fizice ale cântăreței.

„Eu până la vârsta asta, recunosc, nu am nicio operație estetică. Am doar apendicită făcută, clar, că eram mică și trebuia să mi-o scoată, aveam probleme. Am o operație la deget, pentru că le am strâmbe, am spus asta, am recunoscut-o tot timpul și nu mă feresc de treaba asta. Da, așa m-am născut. M-au operat aici și nu mi-au găsit leacul, nu mi le-au îndreptat. Este ok, m-am resemnat, nu este acesta cel mai mare defect al meu, probabil sunt altele mai mari. Mi-am făcut o operație de septoplastie. În urma septoplastiei a trebuit să-mi lărgească și nara dreaptă, se lipea odată cu respirația și atunci nu mai puteam să respir. (…) Acestea sunt operațiile pe care le am eu”, a declarat Andreea Bănică în cadrul emisiunii „Play It”, potrivit Wowbiz.