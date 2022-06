Andreea Bălan și Andreea Antonescu, prima fotografie din show-ul America Express

Andreea Bălan și Andreea Antonescu au plecat împreună la America Express. Cele două artiste au început deja misiunile, fiind gata să parcurgă fiecare etapă până la final. Primele imagini au apărut deja în mediul online, iar vedetele s-au confruntat deja cu provocări.

Telespectatorii așteaptă cu nerăbdare noul sezon al emisiunii difuzate la Antena 1 și să își vadă echipele preferate pe traseul plin de provocări. Andreea Antonescu și Andreea Bălan se numără printre vedetele care au acceptat propunerea de a pleca în America Express pentru a-și pune la încercare rezistența și pentru a îndeplini misiunile date de prezentatoarea Irina Fodor. Cele două artiste se înțeleg de minune și au decis să treacă prin cea mai dificilă experiență a lor împreună.

Prima imagine cu echipa artistelor a apărut în mediul online. Andreea Bălan și Andreea Antonescu au fost fotografiate în timpul concursului, într-o piață unde au avut de îndeplinit sarcini pentru misiune. Echipate corespunzător și cu zâmbetul pe buze, cântărețele s-au confruntat cu primele dificultăți din America Express.

Fanii au fost încântați să le vadă și le susțin de acasă. Ba mai mult, unii internauți au transmis că le vâd câștigătoare și speră să le vadă până la finalul concursului. În timp ce Andreea Bălan este la filmări, vedeta le-a lăsat pe cele două fiice ale sale acasă cu mama ei.

„Nu e nevoie să îi las mamei instrucțiuni, pentru că ea știe foarte bine ce are de făcut. Mama este prezentă din prima zi de viață a Ellei, fata cea mare, și ea știe exact ce trebuie să facă. Din contra, ea are grijă de casă, de noi, cu mâncarea, ea știe foarte bine. Avem pediatra la orice oră din zi și din noapte, avem prieteni, mame cu copii, adică infrastructura și ceea ce am eu în jurul meu totul este foarte solid”, a precizat Andreea Bălan pentru VIVA!.