Andreea Bălan s-a căsătorit

Rochia de mireasa, este cea mai importanta rochie din viata unei femei, trezeste cele mai intense emotii si desi purtata doar odata, face cat toate celelalte la un loc. Rochia mea de mireasa spune povestea noastra in versurile scrise pe ea, in cuvintele aruncate din loc in loc, cuvinte care au patruns adanc in inima. Este brodata manual cu multa iubire si cand o port, ma duce in lumea basmului si ma face sa ma simt cea mai frumoasa din lume. Simt ca plutesc si parca timpul sta in loc, iar noi doi suntem un print si o printesa. @otiliabrailoiu nu face rochii, face povesti, povesti de iubire care arata ca niste rochii de mireasa. #IngerPazitor #NuntaSiBotezInParadis #maine #weddingdress #wedding #otiliabrailoiu #iubire