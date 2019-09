Drake i-a dat mesaj Biancăi Andreescu, chiar după meciul cu Serena Williams

Bianca Andreescu, în vârstă de 19 ani, a reușit luna trecută să o învingă pe Serena Williams, chiar în finala Rogers Cup, dar și în finala de la U.S Open.

Bianca Andreescu, jucătoarea canadiană de origine română, a apărut în emisiunea „The Tonight Show” a lui Jimmy Fallon. În cadrul emisiunii, ea a spus că a avut parte de sprijinul lui Justin Trudeau, prim-ministru al Canadei, dar și al cântăreței Shania Twain. De asemenea, ea a punctat faptul că a primit un mesaj de la o persoană la care nu se aștepta, și anume cântărețul Drake.

În timpul unei conferințe de presă pe care a ținut-o în Toronto, ea a declarat că Drake i-a transmis un mesaj prin care a felicitat-o pentru câștigarea meciului. „Felicitări, suntem cu toții mândri de tine. Ți-am apreciat fiecare postare, am crezut că ai observat deja asta”, i-a transmis Drake. Ea a spus și că nu avea nicio idee cum să răspundă la acest mesaj pe care l-a primit de la Drake.

2019 #USOpen Champ @Bandreescu_ received congrats messages from a lot of her fellow Canadians but there is one she is still hoping to hear from https://t.co/kDlIT2B9k8 pic.twitter.com/1CIWMmljKu

— Fallon Tonight (@FallonTonight) 10 septembrie 2019