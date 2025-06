Andreea Bălan, declarații sincere despre fostele sale relații toxice: „Am stat în multe situații neplăcute, am divorțat cu greu”

Andreea Bălan a transmis un mesaj ferm după ce în ultima perioadă s-a discutat tot mai mult despre un subiect necesar, și anume violența domestică. Artista și-a deschis sufletul și a vorbit despre propria experiență cu relațiile toxice.

Andreea Bălan, despre relațiile toxice pe care le-a avut

Andreea Bălan a fost revoltată de un caz de violență domestică care a fost mediatizat zilele astea, în care un bărbat a agresat-o pe soția lui într-un loc de joacă din Brașov, sub privirile copilului lor în vârstă de un an. Artista s-a folosit de platformele de socializare pe care le are pentru a trage un semnal de alarmă că astfel de incidente nu pot fi tolerate sub nicio formă. Cântăreața a punctat faptul că în trecut s-a întâlnit cu persoane care au avut un comportament nepotrivit față de ea.

„Dragilor, eu vin dintr-o generație în care toți părinții spuneau copiilor lor: Ai grijă ce faci, să nu mă faci de rușine! Ai grijă cum te porți, cum te îmbraci, cum vorbești, cum reacționezi! Nu plânge, taci din gură! Abține-te, că mă faci de râs!’, ei bine… și lucrurile astea ne-au rămas foarte bine implementate în subconștient, iar mai târziu în viață, am suportat foarte multe lucruri urâte de la persoanele toxice din viața noastră și am stat mai mult în situații neplăcute, tocmai pentru că aveam în subconștient implementată ideea: Dacă ne despărțim, dacă plecăm… sigur o să râdă lumea de noi.

Până și eu am stat în multe situații neplăcute, am divorțat cu greu, am plecat cu greu din anumite relații de colaborare și de prietenie, dar mai ales de iubire, tocmai pentru că mi-a fost frică de ce zice lumea’, în cazul meu fiind mai dureros, pentru că sunt persoană publică”, a spus Andreea Bălan pe TikTok.

În mesajul ei, Andreea Bălan a vorbit și despre educația oferită copiilor și despre exemplele pe care le văd aceștia la părinți.

„Cred că ar trebui să schimbăm cu desăvârșire ideea aceasta de ce spune lumea’ și mai ales copiilor noștri să le spunem clar și răspicat: Nu îți pasă de ce spune lumea! Tu faci doar ce simți tu, cum simți tu, doar ce-ți spune inimioara, fără să-ți pese de ce spune lumea! E foarte important să ne creștem copiii cu multă empatie, multă iubire, cu prietenie, să-i facem să aibă încredere în noi, părinții, să ne spună atunci când există o problemă, ca astfel… mai târziu în viață să vină la noi, să ne ceară un sfat și să reușească să plece din relații abuzive, fără să le fie frică de ce o să spună lumea.”

Andreea Bălan îndeamnă femeile să nu accepte abuzurile

Andreea Bălan a mai punctat faptul că nu trebuie să rămânem indiferenți în fața cazurilor de violență domestică și le încurajează pe femei să nu tolereze abuzurile.

„Spun toate aceste lucruri, pentru că din nou am fost cutremurată de cazul din Brașov, unde o mămică a fost pălmuită de soțul ei, în miezul nopții, de față cu copilul ei. Trebuie să luăm atitudine și să implementăm acest lucru, să vorbim, să nu stăm în relații abuzive, să nu acceptăm relații toxice și să nu ne pese de ce spune lumea, foarte important! Știu că este foarte greu, mie mi-a luat 35 de ani să scap de chestia asta. Lumea nu trăiește cu tine în casă, lumea nu simte ce simți tu, lumea nu-ți dă de mâncare și lumea, atenție, nu are empatie.

Fiecare vede situația ta prin propriile trăiri, prin perspectiva proprie, așa că nu are de ce să te intereseze ce crede X și Y, vecinul, vecina, lumea, presa în cazul meu, o parte din publicul care oricum nu are empatie față de mine. Foarte important de spus și de făcut claritate pe acest subiect, pentru că poate de aceea multe femei acceptă în continuare violența în familie, acceptă tot felul de abuzuri din partea bărbaților lor, pentru că le este frică de: Ce o să spună lumea? Mă ceartă mama, mă ceartă tata! Cum să mă întorc acasă la părinții mei separată, divorțată?’ În concluzie, trebuie să le dăm curaj acestor femei să plece din relațiile abuzive, nu contează ce spune lumea, doar tu contezi! Ce simți tu și trăirile tale! E important să-ți fie ție bine!”, a transmis artista pe rețelele de socializare.

@andreeabalan Ce spune lumea' – o paradigma foarte bine indradacinata in femeile care sunt abuzate! E important sa nu le pese si sa plece! ♬ original sound – Andreea Balan

Citește și:

Mesajul emoționant transmis de Cristina Ciobănașu de ziua mamei sale adoptive, Ruxandra Ion: „Mi-a schimbat viața…'

Foto: Instagram

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro