Andreea Bălan, decizie surprinzătoare după conflictul cu fostul ei soț, George Burcea

Relația dintre Andreea Bălan și George Burcea a fost intens mediatizată de-a lungul timpului și s-a sfârșit printr-un lung proces de divorț. Cei doi s-au despărțit la începutul anului 2020, artista confirmând atunci informația prin intermediul unui mesaj publicat pe rețelele de socializare, după ce în presă apăruse la vremea respectivă mai multe zvonuri despre o posibilă separare. După despărțire, cei doi și-au disputat custodia celor două fiice, Ella și Clara Maria.

Recent, Andreea Bălan și George Burcea ar fi avut o dispută aprinsă. După acest conflict, cântăreața a luat o decizie surprinzătoare. Mai exact, artista a decis să plece în Dubai. Nu este pentru prima dată când Andreea Bălan merge în această destinație. Ea a mai fost și în luna mai a anului 2021, atunci când a mers într-o vacanță romantică alături de fostul ei partener, Tiberiu Argint, însă a mai fost și înainte de Crăciun, alături de mama ei și cele două fete.

Andreea Bălan a împărtășit cu urmăritorii de pe Instagram mai multe imagini din această destinație de care se bucură.

La câteva luni de la anunțarea despărțirii, atât Andreea Bălan cât și George Burcea au început alte relații, artista formând un cuplu cu Tiberiu Argint (relație care s-a destrămat între timp), iar actorul având-o alături pe Viviana Sposub, pe care a cunoscut-o în cadrul emisiunii „Ferma. Orășeni vs săteni” difuzată de PRO TV.

Conform unor surse citate de publicația Click!, George Burcea și Andreea Bălan au avut o discuție aprinsă la telefon chiar în seara de marți, 4 ianuarie. Totul s-a întâmplat atunci când actorul și-a sunat fetițele, iar Clara l-a întrebat de Viviana și a cerut să o vadă. Se pare că acest lucru a deranjat-o foarte tare pe cântăreață.

George Burcea a făcut declarații pe marginea acestui conflict, confirmând pentru sursa mai sus citată faptul că între el și fosta parteneră a fost o discuție aprinsă. Mai mult, actorul susține că nu este lăsat să-și vadă cele două fete. „Le iau doar atunci când mi se permite (n.r. – pe cele două fiice, Ella și Clara). Și atunci doar pe timp de zi câteva ore, căci așa este ordinul de SUS (n.r. – Andreea Bălan).”

„Sunt momente în care sun 3-4 zile la rând pe numărul bunicii și mamei copiilor mei, dar nu mi se răspunde. Am fost la poartă, am sunat, am sunat pe telefon și tot nu mi s-a răspuns. Ce vreți să fac? Am stat acasă la ea, așa cum mi s-a cerut, le-am luat doar câteva ore acasă la mine, așa cum mi s-a cerut. Ce vină am eu că Viviana se joacă cu ele, iar ele o îndrăgesc și de multe ori când eu vorbesc cu fetele, acestea îmi cer să le-o dau pe Viviana să o salute și să o pupe? Da, este adevărat că de față cu copiii, Andreea a înjurat și a spus cuvinte foarte urâte atât la adresa mea, cât și la adresa Vivianei, dar ce pot să fac eu?”, a mai precizat actorul.