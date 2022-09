Andreea Bălan a fost implicată într-un accident rutier. Primele declarații ale artistei: „O mică sperietură”

Joi, 22 septembrie, Andreea Bălan a fost implicată într-un accident rutier în București. Cântăreața a făcut primele declarații legate de modul în care s-a produs incidentul.

Andreea Bălan era la volanul mașinii sale și se îndrepta către sala de repetiții. Cântăreața se afla în zona Drumul Taberei, iar accidentul a avut loc în jurul prânzului. Artista a mărturisit că un tânăr ucrainean în vârstă de 22 de ani nu a văzut culoarea roșie a semaforului și a trecut pe roșu.

La momentul producerii accidentului, Andreea Bălan nu se mai afla și cu alte persoane în mașină. Cântăreața și tânărul în vârstă de 22 de ani nu au avut nevoie de intervenția cadrelor medicale.

„Nu, niciunul dintre noi nu a pățit nimic. A fost o mică sperietură, ne-am dat jos, am văzut că suntem ok. Eram singuri fiecare în mașina lui. Sunt avarii, am lăsat mașina la service, o repară în 2-3 săptămâni, îmi dau o mașină la schimb. Vorbesc așa relaxat că am trecut prin multe, ăsta e un mic accident. Important că avem mâini și picioare și că mergem și suntem sănătoși și că nu s-a întâmplat nimic grav, sunt întreagă.”