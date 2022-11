Andia încântă cu o nouă piesă

Dacă ești fan al cântăreței Andia, te vei bucura să afli că a lansat recent o nouă piesă, La nevedere, care numără deja mai mult de 2.5 milioane de vizualizări pe YouTube. Ȋn trending, piesa se află deja pe trei poziții de top: #1 videoclipul oficial, #3 varianta live a piesei, iar pe #4 se află varianta audio.

Tot la capitolul YouTube, piesa se află în trending și pe plan international: #1 Moldova, #12 Germania și #13 Regatul Unit.

Mai mult de atât, piesa este #1 trending pe Shazam și pe #9 în topul căutărilor din România, fiind a 2-a cea mai căutată piesă românească din această perioadă. De asemenea, „La nevedere” este #1 în iTunesRomânia, #2 pe Apple Music România și #4 în SpotifyRomânia.

Tot în acest timp, pe Tik Tok #andia este în top 3 hashtag-uri din România, iar #lanevedere numără peste 20 de milioane de vizualizări, cu peste 30.000 de videoclipuri create pe sunetul piesei.

„Nu am cuvinte să descriu bucuria pe care o am în suflet în acest moment. Sunt extrem de fericită că vă place piesa, că ați primit-o atât de frumos și nu pot decât să vă mulțumesc. Mesajele și susținerea voastră mă copleșesc. Much love!”, a declarat artista.

La trei ani de la lansarea pe piața muzicală românească, Andia a reușit să cucerească inimile a milioane de ascultători, precum și topurile muzicale de radio și televiziune. Ea a fost prezentă pe locul 1 în top Media Forest cu cinci dintre piesele pe care le performează – Salcâmii, Retrograd, Slăbiciuni, Anotimpuri și Sfârșitul lumii, iar ascensiunea sa rapidă în industria muzicală românească nu face decât să demonstreze puterea sa de star.

Foto: PR

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro