Anca Serea, noi mărturisiri despre problemele de sănătate cu care se confruntă

Anca Serea a oferit noi detalii despre problemele de sănătate cu care se confruntă. Prezentatoarea TV a mărturisit că nu se simte bine și a adăugat că acest lucru se datorează și programului încărcat pe care îl are.

„Eu nu mă simt foarte ok. Am o stare de slăbiciune și de epuizare. Cu programul meu, nu toată lumea ar face față”, a declarat Anca Serea la Star News.

Vedeta a mărturisit că a apelat la un doctor renumit, în care are încredere, dar și la acupunctură. În plus, Anca Serea a făcut și alte investigații, despre care spune că au ieșit foarte bine. Însă, prezentatoarea susține că nu se simte bine.

„Sunt foarte epuizată și obosită . Este un remediu la care am apelat cu cea mai mare încredere la un doctor foarte renumit. Nu mai am anemie. Totul este ok. Analizele ies foarte bine, dar eu nu mă simt bine. Este a treia ședință și deja mă simt mult mai bine. Sunt rezultate nemaipomenite. Eu cred foarte mult în aceste terapii”, a adăugat Anca Serea.

În urmă cu câteva săptămâni, Anca Serea a ajuns de urgență la spital. Vedeta a dezvăluit fanilor care o urmăresc pe rețelele de socializare cu ce probleme de sănătate se confruntă. Anca Serea a postat și câteva imagini cu ea pe Instagram Stories, fotografii realizate chiar pe patul de spital și a ținut atunci să își asigure fanii că se simte mult mai bine.

Vedeta a spus că inițial a crezut că are COVID-19, însă testele efectuate la spital au ieșit negative.

„Am avut amețeli foarte mari, nu-mi puteam ține ochii deschiși, m-a ajutat Adi să cobor din pat și să mă îmbrac. Inițial am crezut că am COVID… Am făcut două teste rapide negative, iar apoi am decis să mergem de urgență la spital. Am făcut multe investigații, perfuzii și azi sunt mult mai bine cu excepția somnului!”, a scris Anca Serea pe rețelele sociale.