Anca Dinicu, dezvăluiri inedite despre sarcină și rolul de mamă: „De greșit cu siguranță vom greși”

Anca Dinicu se apropie cu pași repezi de momentul în care va naște, iar emoțiile cresc pe zi ce trece. Îndrăgita actriță, care poate fi urmărită în serialul de comedie Scara B de la PRO TV, va deveni părinte pentru prima oară, iar rolul de mamă de băiat reprezintă o experiență inedită pentru ea. Din fericire, sarcina a decurs fără complicații până acum.

Recent, Anca Dinicu le-a oferit urmăritorilor de pe Instagram mai multe detalii înainte de a naște. Vedeta este pe ultima sută cu sarcina, dezvăluind într-o serie de întrebări și răspunsuri că urmează să nască în luna noiembrie. De asemenea, actrița a răspuns și curiozităților legate de rolul de părinte.

Până acum, vedeta s-a bucurat de o sarcină ușoară, fără stări de rău sau intoleranțe alimentare, ceea ce o face să se considere foarte norocoasă. Cu toate acestea, din cauza apropierii termenului nașterii, Anca Dinicu a anunțat că nu va participa la sezonul doi din Scara B, dar speră să revină în sezoanele următoare. Actrița a mai povestit și despre asemănările dintre ea și personajul său, Claudya, o tânără care face conținut pentru adulți, subliniind că ambele împărtășesc o parte din spiritul tineresc și autenticitate.

„Filmările au mers cât se poate de normal și de natural. La început, când au început filmările, nu știam situația în care voi fi și în care eram în momentul ăla, dar, apoi, când s-a aflat, totul a fost simplu. Noi am avut doar trei zile de filmare, maxim patru, și ne-am mișcat foarte repede. N-a fost atât de obositor pentru mine. Îmi pare rău că n-o să pot să fac parte din sezonul doi, pentru că, iată… Sper să se continue, să vină și sezonul trei, și sezonul patru să revenim, să revin eu, practic.

Anca Dinicu, cunoscută și pentru apariția sa în emisiunea Săriți de pe fix, a dezvăluit că, pe măsură ce se apropie momentul nașterii, gândurile despre acest eveniment devin tot mai frecvente. Actrița a mărturisit că, din cauza emoțiilor și a așteptării, a început să aibă coșmaruri legate de naștere, o reacție firească pentru viitoarele mămici aflate pe ultima sută de metri.

„Am emoții! Evident că am emoții. Evident că am coșmaruri. E din ce în ce mai greu. Dar stau cumințică, aștept cele două luni pe care le mai am de stat și, ce să zic, decurge bine. Chiar n-am avut nicio problemă, slavă Domnului. Nu mi-a fost rău, au fost doar chestii normale, nimic ieșit din comun. Pofte nu am. De fapt, am avut o singură dată poftă de sarmale și eram în Thailanda și nu aveam cum să ajung la ele. În rest, nu. Am mâncat tot ce mi-a poftit inima”, a spus Anca Dinicu.