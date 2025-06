Ana Ularu, într-o ipostază inedită. Ce provocare a acceptat actrița și în ce reality-show va putea fi urmărită în curând: „E ceva foarte nou pentru mine”

Reality-show-ul Trădătorii este un fenomen internațional și, în curând, va putea fi urmărit la PRO TV și pe VOYO! 24 de concurenți vor intra într-un castel izolat, unde adevărul este masca supremă, iar încrederea… o armă letală! Cu toții au un singur scop: să câștige marele premiu de până la 100.000 euro! Însă, printre ei, se află trei trădători care îi vânează pe cei nevinovați pentru a le lua toți banii! O strategie psihologică în care manipularea și trădarea fac alianță în cel mai intens joc.

Ana Ularu este maestrul jocului – cea care știe toate regulile și reprezintă singurul ghid în scenariul trădării. Una dintre cele mai emblematice actrițe din România, cu o carieră impresionantă în cinematografia mondială, cunoscută și pentru rolurile din filmele de la Hollywood precum „Siberia”, unde a jucat alături de Keanu Reeves sau „Inferno”, producția ce l-a avut pe Tom Hanks în rol principal, își face debutul în cel mai intens joc al minții: Trădătorii!

„Rolul meu este unul minunat, e ceva foarte nou pentru mine, cu care trebuie să mă adaptez, să-mi creez un soi de hibrid de personaj care trăiește în lumea jocului și a castelului, dar care mă are pe mine drept combustibil și, atunci, unde începe personajul host și unde intră Ana la suprafață e mai degrabă în zona de umor și empatie. În primul rând, ce m-a atras cel mai tare este faptul că am jucat Mafia până la refuz în facultate și poziția mea preferată era să fiu game master – judecător se chema. Îmi place foarte mult să văd cum funcționează și cum evoluează, în condiții de stres, natura și mintea umană. Mi se pare cât se poate de interesant să vezi abilitatea unor oameni – care nu din asta trăiesc – de a se transforma și modifica intern pentru a-și servi un scop. Mulți dintre concurenți sunt aici pentru experiența umană, ceea ce mi se pare fabulos pentru că, de fapt, în noi este un spirit ludic care trebuie hrănit întotdeauna, nu contează la ce vârste și în ce contexte, trebuie să-i dăm satisfacție acestui copil interior care vrea să se joace. Abia aștept să vadă cei de acasă emisiunea, pentru că sunt convinsă că se vor bucura și vor trăi intens fiecare etapă a jocului”, a declarat Ana Ularu .

Nu ratați, în curând, un joc al minții în care ziua, concurenții luptă umăr la umăr pentru a aduna cât mai mulți bani pentru premiul final, iar noaptea, trădătorii îi elimină pe cei nevinovați… unul câte unul!

„După 25 de ani de televiziune și o călătorie deloc convențională prin toate genurile, începusem să cred că efortul creativ se va duce aproape exclusiv către încercarea de a fi relevant social și entertaining deopotrivă, către inovație și adaptare iscusită pentru publicul român. „Trădătorii” e un format care nu are nevoie de nimic din toate astea, cel mai bun conținut se naște de la sine, sub ochii mirați ai camerelor ignorate de protagoniști. E un experiment social absolut fascinant, fără precedent pe ecranele televiziunilor noastre. Dincolo de inspirație în alegerea jucătorilor, tot ce ai de făcut e să respecți regulile formatului: nu te implici în conținut, nu influențezi dinamica, nu te bagi, nu e treaba ta! Toate deciziile, absolut toate, trebuie să fie ale jucătorilor. Treaba ta, ca producător și gardian al formatului, e să lași lucrurile să se întâmple. E fabulos cât de interesant devine totul când 24 de oameni ca toți oamenii decid tot conținutul. Mecanica e simplă: nevinovații trebuie să identifice trădătorii și să-i elimine din joc, iar trădătorii nu trebuie să se dea de gol și să ucidă noaptea câte un nevinovat. Felul în care fiecare gestionează un personaj care e și nu e el, felul în care aleg să joace un joc în care fiecare gest, vorbă, grimasă, înseamnă ceva și poate avea consecințe, face ca „Trădătorii” să fie poate cel mai „addictive” program de televiziune din ultimii mulți ani. Ce pot dezvălui e că avem un cast excelent și o Ana Ularu minunată în rolul de maestru al jocului. Un thriller fascinant, fără scenariu, dar cu o dinamică mult peste orice scenariu de ficțiune. Vă aștept la PRO TV și pe VOYO cu mare încredere că la final veți trăi senzația așteptării cu nerăbdare a sezonului 2″, spune Adrian Batista – Head of Reality & Entertainment Content PRO TV.