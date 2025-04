EXCLUSIV: Ana Ularu, experiență inedită pe podium la Mercedes-Benz Bucharest Fashion Week: „O carieră în care aș putea să încerc”

Ana Ularu a strălucit pe podium la cea de-a doua ediție a Mercedes-Benz Bucharest Fashion Week, unde a avut ocazia să defileze în cadrul show-ului designerului Ami Amalia. Cunoscuta actriță a experimentat pentru prima oară lumea modei din perspectiva unui model și a fost extrem de încântată de această nouă provocare.

Ana Ularu, pe podium la Mercedes-Benz Bucharest Fashion Week

Într-un interviu exclusiv pentru revista ELLE România, Ana Ularu a mărturisit că i-a făcut mare plăcere să defileze în cadrul unui show de modă și nu exclude posibilitatea să mai repete această experiență.

„Excelent, îmi dau seama că e o carieră în care aș putea să încerc un pic să arunc gheruța. Mă bucură foarte tare să fi făcut parte din această prezentare. Sunt onorată să fi lucrat cu Ami Amalia. Mesajul de pace și de speranță al acestei colecții m-a inspirat foarte tare. M-a emoționat foarte tare, dar eu sunt actor, sunt mai sensibilă”, a mărturisit Ana Ularu.

Colecția Ami Amalia, prezentată în cadrul evenimentului, a transmis un puternic mesaj de speranță și solidaritate, iar pentru Ana Ularu, această experiență a fost nu doar un moment special pe podium, ci și o oportunitate de a se conecta cu o formă diferită de exprimare artistică. Actrița, deja cunoscută pentru stilul său unic și îndrăzneț, a demonstrat că poate cuceri și lumea modei cu aceeași naturalețe cu care domină scena și ecranul.

Actrița a jucat alături de Keanu Reeves

Ana Ularu s-a întâlnit cu scena de mică, pentru că a crescut într-o familie de scenografi. A debutat în lumea filmului la vârsta de 9 ani, în două coproducții româno-franceze, Meurtres par procuration şi Passion mortelle. La 17 ani, actrița a jucat-o pe Lolita în filmul cu același nume, regizat de Cătălina Buzoianu, alături de Ștefan Iordache. Rolul care i-a adus notorietate este cel din filmul Italiencele.

Ana Ularu a făcut parte dintre cei zece tineri actori europeni care au fost selectați pentru ediția din anul 2012 a programului Shooting Stars din cadrul Festivalului de Film de la Berlin.

Pentru performanța din Periferic, debutul în lungmetraj al regizorului Bogdan George Apetri, Ana Ularu a obținut premiul Gopo pentru cea mai bună actriță într-un rol principal într-un film de lungmetraj de ficțiune. Pentru același proiect, actrița a fost răsplătită cu trofeul Boccalino – premiul criticii elvețiene pentru cea mai bună actriță – la Festivalul Internațional de Film de la Locarno.

Ana Ularu are o carieră solidă la nivel internațional. În filmul Serena, regizat de Susanne Bier, a jucat alături de Jennifer Lawrence și Bradley Cooper, iar în pelicula Siberia, regizată de Matthew Ross, a fost în distribuție împreună cu Keanu Reeves. Filmul Inferno, a cărei regie e semnată de Ron Howard, a adus-o pe ecrane alături de Felicity Jones și Tom Hanks. Alex Rider, Jack Ryan, The Power, Spy/Master și Who Is Erin Carter? sunt alte producții importante în care a mai jucat. Este protagonistă și în Subteran, primul serial original românesc Netflix. De asemenea, Ana Ularu mai poate fi văzută și pe scena teatrului românesc, în spectacolele O intervenție și Constelații de la Teatrul Act, ambele regizate de Radu Iacoban.

Ana Ularu, despre lucrul alături de staruri internaționale

Ana Ularu a avut ocazia de a lucra alături de nume cunoscute din cinematografia internațională. În cadrul unui interviu acordat recent, actrița a povestit despre aceste experiențe.

„Nu mi s-a întâmplat să îmi schimbe nimeni impresia decât în mult mai bine. Am avut șansa să joc cu actori mari și absolut minunați. Keanu Reeves, Tom Hanks, Bradley Cooper, Jennifer Lawrence, toți oamenii ăștia sunt niște parteneri minunați, cu care e foarte plăcut să creezi o scenă. În cazul lui Keanu Reeves, am dus un film împreună, câteva luni, și a fost o colaborare și experiență colegială minunată”, a declarat Ana Ularu pentru revista VIVA!

