Alina Pușcaș, dezvăluiri despre starea ei de sănătate și problemele pe care le-a avut: „Nici nu am putut mânca din cauză că nu puteam respira”

Alina Pușcaș este una dintre cele mai cunoscute și îndrăgite prezentatoare TV de la noi. Vedeta are o relație deschisă cu fanii ei și deseori împărtășește cu aceștia detalii din viața ei profesională și personală. Ea nu a ascuns atunci când a avut probleme serioase de sănătate și a vorbit despre perioadele ei dificile.

În 2023, Alina Pușcaș s-a confruntat cu o serie de probleme de sănătate. În urma unei intervenții prin care a trecut, vedeta a fost nevoită să nu mai facă sport. Prezentatoarea TV are un stil de viață activ și obișnuiește să facă mișcare și să meargă la sală și a recunoscut că a întâmpinat provocări când a revenit la sport după o pauză de aproape un an.

„Anul acesta a fost unul destul de încercat și a debutat cu o recuperare anevoioasă în urma unei infecții agresive pe care o făcusem în decembrie (anul precedent)… recuperare care nu prea mi-a permis să fac sport așa cum obișnuiam de ani de zile. La puțin timp, am făcut o intervenție programată de ceva timp, intervenție care m-a pus în repaos cam o lună și cu interdicția de a face sport încă 5 luni… Așadar, noutatea anului – faptul că abia acum o săptămână m-am reapucat fără probleme de sport și îmi este foarte greu, după aproape un an de repaos”, a declarat Alina Pușcaș într-un interviu pentru VIVA!

De patru ani, Alina Pușcaș se confruntă cu alergia la ambrozie, ea vorbind cu mai multe ocazii pe social media despre faptul că din această cauză a avut dificultăți în ceea ce privește respirația. Prezentatoarea TV a povestit cum s-a manifestat în cazul ei, dar și ce decizie a luat pentru a nu mai avea probleme cu alergia la ambrozie.

„Alergia la ambrozie s-a declanșat acum 4 ani… Anul acesta a fost cea mai agresivă manifestare. Am avut momente în care nici nu am putut mânca din cauză că nu puteam respira… Nu greșesc spunând că ajunsesem să respir cu porția. Acum sunt mai OK pentru că a trecut perioada de criză, dar am decis că în februarie mă voi apuca de desensibilizare, pentru că sunt, practic, la limita de a da în astm. Da, alergiile agresive pot duce ușor la afecțiuni respiratorii destul de grave.”