Alina Ceușan face primele declarații despre botezul fiului ei, Rock

În luna septembrie, Alina Ceușan a devenit pentru prima dată mamă. Vedeta a făcut recent primele declarații despre botezul băiețelului ei, Rock.

Prin intermediul unei conferințe video în cadrul emisiunii „Showbiz Report” de pe Antena Stars, Alina Ceușan a oferit o serie de detalii despre botezul lui Rock și locația în care va avea loc evenimentul. Ea a mărturisit că botezul va fi unul restrâns. „Pentru botez m-am gândit la un eveniment intim, foarte intim, în familie. Vom fi doar eu, Raul, nașii, părinții și frații. Am vrut să-l facem în aprilie, dar am zis că este foarte târziu. Voiam să facem ceva asemănător cu ceea ce am făcut la cununia noastră civilă, tot restrâns, acasă, pe terasa noastră, însă momentan nu ne-am hotărât.”

Alina a spus că botezul va avea loc în curând și că vor fi prezenți apropiații, având în vedere evoluția pandemiei în țara noastră și restricțiile impuse. „Cel mai probabil o să-l facem acum, destul de repede pentru că au trecut cele șase săptămâni. Încă este o discuție, dar eu sunt de părere că botezul este făcut pentru a binecuvânta copilul, nu trebuie să fie mare tam-tam, mai ales cu legile de față, este potrivit să fim doar în familie. Ne-ar fi plăcut să avem acest eveniment la restaurant, dar o să-l facem acasă, la Cluj.”

În ceea ce privește nașii micuțului Rock, în luna octombrie, Carmen Grebenișan, prietena Alina Ceușan, a dezvăluit că ea și logodnicul ei, Alex, îl vor boteza pe Rock. „Da, normal că noi îl vom boteza pe Rock. Abia aștept”, a declarat Carmen Grebenișan într-un interviu pentru revista Viva.

Alina Ceușan a devenit pentru prima dată pe 15 septembrie. Cu toate că declara că își dorește să nască natural, aceasta a născut până la urmă prin cezariană, după un travaliu care a durat 12 ore.

Alina Ceușan formează un cuplu cu Raul Tișa. Cei doi sunt împreună de 8 ani și s-au căsătorit anul trecut. Cununia civilă a avut loc pe 8 iunie, în Parcul Central din Cluj-Napoca, iar cununia religioasă și petrecerea au avut loc pe 6 iulie, la Castelul Banffy, Alina și Raul având peste 700 de invitați.

