Alexandru Minculescu, primele declarații după căsătorie. Ce spune despre luna de miere și planurile de a deveni tată

Alex Minculescu, cunoscut drept Mincu, a vorbit pentru prima dată despre cununia civilă cu actuala sa parteneră.

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  . Actualizat 08.10.2026, 10:21,  de  ELLE.ro
Alexandru Mincu și soția lui
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Alexandru Minculescu, cunoscut publicului drept Mincu, a oferit primele detalii despre căsătoria cu actuala sa parteneră. Comediantul a dezvăluit cum a decurs cununia civilă, de ce au decis să oficializeze relația mai devreme decât plănuiseră și unde intenționează să plece în luna de miere.

Alexandru Minculescu, primele detalii despre căsătorie

La aproximativ doi ani de la începutul relației, Alex Minculescu și iubita sa au devenit oficial soț și soție. Cei doi au preferat o ceremonie discretă, la care au participat doar membrii familiei și câțiva prieteni apropiați. Într-un interviu, comediantul a povestit că evenimentul a fost exact așa cum și-au dorit.

„A fost doar cununia civilă. Într-un cerc foarte restrâns. Familie și prieteni apropiați. A fost minunat și am avut o zi superbă, ca de vară.”, a spus Alexandru Minculescu pentru Cancan.ro.

Deși inițial aveau în plan să aștepte până anul viitor, cei doi au decis să nu mai amâne momentul. „Nu mai aveam răbdare să așteptăm până la anul”. a mărturisit Mincu.

Cum și-a cerut Alexandru Minculescu iubita în căsătorie

Cererea în căsătorie a avut loc în luna februarie, într-un peisaj de iarnă. Comediantul pregătise deja inelul și se gândise inițial la o cerere romantică pe plajă, însă a decis să profite de momentul petrecut împreună în mijlocul zăpezii. Mincu a preferat să păstreze discreția în privința relației sale, mai ales după divorțul de Maria Popovici. Actuala sa soție nu activează în lumea divertismentului, ci lucrează într-o corporație și este implicată ocazional în proiecte de modelling.

Într-o declarație făcută în luna august, comediantul și-a descris partenera drept „extraordinar de inteligentă, frumoasă și amuzantă”, explicând că relația lor i-a schimbat inclusiv perspectiva asupra întemeierii unei familii.

„Este pentru prima oară când simt, într-o relație, că mă ajută și am suport din partea partenerului, că pot face o grămadă de lucruri. Și este pentru prima oară când îmi doresc copil”, mărturisea acesta.

Unde vor pleca în luna de miere și ce spune despre copii

Deși s-au căsătorit civil, Alexandru Minculescu și soția sa nu se grăbesc să plece într-o vacanță romantică. Cei doi intenționează să organizeze luna de miere anul viitor, iar destinația luată în calcul este Japonia.

„În luna de miere plecăm, probabil, la anul. Cel mai probabil vom merge în Japonia.”

Întrebat despre posibilitatea de a deveni tată, comediantul a explicat că își dorește copii, însă el și partenera sa preferă să lase lucrurile să evolueze natural.

„Toate la timpul lor. Nu ne grăbim (să facă un copil n.red.). Dacă vine, ne bucurăm. Cum vrea Dumnezeu.”

Alexandru Minculescu, despre divorțul de Maria Popovici

Într-un interviu acordat recent, Alexandru Minculescu a vorbit despre divorțul de Maria Popovici, susținând că el este cel care și-a dorit despărțirea după o lungă perioadă în care cei doi au încercat să își salveze căsnicia.

„Ce s-a vorbit foarte mult și era de interes pentru toată lumea era cine pe cine a lăsat. Oamenii probabil voiau să găsească un vinovat. Mi se pare greșit. Nu este unul vinovat. Într-o relație sunt doi. Dacă nu mai merge, nu este vina unui singur om. Eu am fost cel care a decis și a plecat. (…) După 12 ani am început să am niște discuții cu ea. Eu mergeam la terapie, Maria mergea și ea”, a povestit actorul pentru Cancan.ro.

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Foto: Instagram

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