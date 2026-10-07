Alexandru Minculescu s-a căsătorit la doi ani de la divorțul de Maria Popovici. Prima imagine de la cununia civilă

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Alexandru Minculescu, cunoscut în lumea stand-up-ului sub numele de Mincu, traversează o nouă etapă în viața personală. Comediantul și partenera sa, care activează în domeniul modellingului, s-au căsătorit civil, la câteva luni după ce acesta a cerut-o în căsătorie. Vestea a fost însoțită de o fotografie publicată pe rețelele sociale.

Alexandru Minculescu s-a căsătorit

Evenimentul are loc la aproximativ doi ani de la divorțul comediantului de Maria Popovici, alături de care a format un cuplu timp de mai mulți ani. Cei doi au pus capăt căsniciei după șase ani, iar ulterior fiecare și-a continuat viața pe plan personal și profesional.

Deși a preferat să păstreze discreția în privința relației sale, Alex Minculescu a decis să împărtășească cu urmăritorii un moment important. Comediantul și iubita sa au oficializat relația în fața ofițerului de stare civilă. Cererea în căsătorie a avut loc în luna februarie, însă Mincu a făcut publică informația abia după aproape șase luni. Acum, cei doi au semnat actele, urmând ca petrecerea de nuntă să aibă loc, potrivit informațiilor apărute în presă, anul viitor.

Pentru această ocazie, comediantul a ales o ținută elegantă, formată dintr-un sacou bleumarin și pantaloni bej. Partenera sa a purtat o rochie albă, scurtă, cu umerii goi. Fotografia publicată de Mincu a fost însoțită de un mesaj scurt, prin care a surprins emoția momentului.

„Și pentru un moment, totul s-a oprit”, a scris acesta în dreptul imaginii.

Deși nu a făcut mai multe precizări legate de eveniment, comediantul a mulțumit în secțiunea de comentarii celor care le-au urat „Casă de piatră”.

Alexandru Minculescu, despre divorțul de Maria Popovici

Anunțul despărțirii celor doi, făcut în vara lui 2024 pe rețelele de socializare, a fost unul discret, Maria Popovici și Alexandru Minculescu menționând că preferă să păstreze intimitatea acestui subiect și să evite comentariile detaliate.

„Salutare! Relația noastră s-a încheiat acum ceva timp de comun acord dar am ales să nu facem asta public, pentru că nu considerăm că privește pe cineva. Se pare că vrei nu vrei, dacă ești persoană publică trebuie să faci un anunț, mai ales după ce ți-ai expus relația așa mult timp. Ne-ar plăcea să vă rugăm să ne respectați dreptul la intimitate, dar știm și noi ca e aproape imposibil, așa că vă anunțăm că nu vom discuta vreodată subiectul în spațiul public. Mulțumim!”, au scris atunci cei doi pe rețelele de socializare.

De atunci, atât Maria Popovici, cât și Alexandru Minculescu și-ar refăcut viețile personale. Actrița, care a trecut și printr-o transformare fizică impresionantă, are o relație de aproape un an și jumătate, dezvăluind adesea imagini cu partenerul ei pe rețelele de socializare.

Într-un interviu acordat recent, Alexandru Minculescu a vorbit despre divorțul de Maria Popovici, susținând că el este cel care și-a dorit despărțirea după o lungă perioadă în care cei doi au încercat să își salveze căsnicia.

„Ce s-a vorbit foarte mult și era de interes pentru toată lumea era cine pe cine a lăsat. Oamenii probabil voiau să găsească un vinovat. Mi se pare greșit. Nu este unul vinovat. Într-o relație sunt doi. Dacă nu mai merge, nu este vina unui singur om. Eu am fost cel care a decis și a plecat. (…) După 12 ani am început să am niște discuții cu ea. Eu mergeam la terapie, Maria mergea și ea”, a povestit actorul pentru Cancan.ro.

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Foto: Instagram

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