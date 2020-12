Alexandra Ungureanu, declarații despre câștigarea competiției „Bravo, ai stil! Celebrities”

Alexandra Ungureanu este câștigătoarea „Bravo, ai stil! Celebrities”, una dintre cele mai urmărite emisiuni de fashion din România. Cântăreața a fost desemnată „Cea mai stilată celebritate din România” și a primit un cec în valoare de 100.000 de lei.

Alexandra Ungureanu a povestit ce anume a făcut după ce a câștigat cel de-al șaselea sezon „Bravo, ai stil!”, mărturisind că nu se aștepta să primească atât de multă susținere, mai ales în acest an greu pentru toți. „Nici nu pot să spun exact ce simt. Am ajuns acasă, după finală, atât de încărcată cum nu am mai fost. Nu am dormit, am stat și am citit mesajele primite de la niște oameni minunați. Nu mi-am putut imagina că anul acesta, un an dificil pentru noi, artiștii, să am parte de atât de multă iubire și susținere”, a spus Alexandra Ungureanu pentru WOWbiz.ro.

Alexandra s-a aflat la o distanță foarte mică de The Rose, cele două concurente ajungând până în ultima etapă din marea finală. Alexandra a obținut un procent de 50,3%, iar Theo 49,7%.

Deși a câștigat și un premiu financiar consistent, acesta nu este atât de important pentru cântăreață. Alexandra a declarat că acest premiu vine ca o satisfacție a ceea ce a realizat în ultimii ani în zona artistică. „Vă spun sincer, premiul financiar este cel mai puțin important. Dar coroana pe care am primit-o, pe care am dus-o acasă, care a demonstrat că, în ultimii ani, am făcut, ca artist și ceva în stil, este tot ceea ce contează. Este dovada că nu am lucrat degeaba, că am realizat ceva… Iar senzația pe care o am acum, când am reușit să mă fac înțeleasă. Când am demonstrat că există și un stil care poate fi altfel decât mainstream-ul, că am câștigat acest concurs în fața unor concurente extraordinare, este una pe care o consider neprețuită. Trebuie să recunosc, sunt fericită”, a declarat Alexandra Ungureanu pentru sursa citată.

În finală, Alexandra Ungureanu a avut un moment artistic emoționant. Ea a cântat alături de Keo piesa „Cel mai frumos cadou.”

De asemenea, Alexandra Ungureanu le-a transmis și fanilor de pe Instagram un mesaj special. „După atâția ani în lumina reflectoarelor, nu-mi amintesc acum ceva mai intens și copleșitor ca ce s-a întâmplat aseară. Știam că vă plac vocea și muzica mea, știam că v-am câștigat de partea mea cu tot parcursul la „Bravo, ai stil”, dar nu mi-am imaginat, nici în cel mai frumos vis, că pot primi de la voi atâta iubire și susținere.

A fost o seară incredibilă, un show demn de o gală și un final în care am explodat de tensiune! Vreau să le felicit pe toate colegele mele pentru prestațiile din Marea Finală. Fiecare a luptat conform personalității ei și a dus seara elegant și demn. Finalul, alături de Theo Rose, a fost cea mai faină luptă pe care o știu eu într-o competiție. Și eu m-aș fi bucurat sincer dacă ar fi câștigat ea. Așa cum am mai spus-o, mi-e dragă, e un copil talentat și extrem de bun, dar o forță uriașă ca artist! Bravo ție, Theo, felicitări și succes pe mai departe!”, a fost mesajul transmis pe Instagram de Alexandra Ungureanu.

Alexandra Ungureanu, Theo Rose, Andreea Tonciu, Deea Codrea, Oana Radu și Cristina Șișcanu au fost cele șase concurente care au luptat în finala competiției „Bravo, ai stil! Celebrities.” Alexandra nu a fost încă de la început în emisiune, ea alăturându-se colegelor sale – Andreea Tonciu, Deea Codrea, Oana Radu, Bianca Rus, Theo Rose, Calina Dumitrecu, Raluca Tănase și Bianca Giurcanu pe 19 februarie. Alte vedete care au participat la „Bravo, ai stil! Celebrities” și care au luptat pentru marele premiu sunt Roxana Nemeș, Emy Alupei și Xonia.

