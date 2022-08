Alexandra Stan, mesaj dur pe rețelele de socializare: „Să-ți fie rușine!” Ce a revoltat-o pe artistă

Alexandra Stan se numără printre artistele îndrăgite din România. Cântăreața este apreciată pentru cariera ei muzicală, cât și pentru faptul că de-a lungul timpului a vorbit cu sinceritate despre momentele grele pe care le-a întâmpinat în viață și despre experiențele ei de viață.

Cântăreața are o relație foarte apropiată cu fanii care o urmăresc pe rețelele de socializare, le răspunde la întrebări sau critici și citește mesajele pe care le primește în privat de la aceștia.

Însă, un mesaj primit de la un fan a revoltat-o pe artistă și aceasta a decis să împărtășească cu publicul propunerea indecentă pe care a primit-o, considerând că astfel de mesaje sunt nocive pentru orice persoană.

Alexandra Stan a dezvăluit că a primit un mesaj de la un bărbat, care se recomandă cu numele Alex și spune că are 38 de ani, este om de afaceri, dar și „puțin căsătorit”. Acesta i-a propus să se cunoască mai bine și chiar i-a făcut o sugestie de cum ar trebui să procedeze ea pentru ca soția acestuia să nu afle.

„Bună. Hai să începem cu dreptul. Eu sunt Alex, 38 de ani, București, puțin căsătorit. Conduc ceva companii în domeniul transportului. Locuiesc în zona de nord, firma o am la periferie unde am și garajul mășinilor.

Artista le-a arătat fanilor acest mesaj și s-a declarat extrem de revoltată de propunerea primită.

Artista a declarat că nu s-a mai confruntat cu astfel de situații până acum și a precizat că, dacă situația se va mai repeta, va face public numele celui care îi trimite astfel de mesaje.

„N-am mai primit niciodată o chestie de genul acesta. Eu înțeleg, sunt sexy, mi se văd sfârcurile, una alta, îți place de mine, mă apreciezi. Băi, dar să și spui că eșți un pic căsătorit, pe bune frate? Să zică mersi că nu am pus contul lui acolo să vadă nevastă-sa, că poate mă urmărește săraca femeie.

Cred că așa ar trebui să fac. Eu mă gândesc că taică-miu are telefon și mai stă pe Facebook și să-i scrie chestii de genul ăsta, poate mă și știu cu ea. Nu înțeleg aia cu transportul. Adică, gen, omul are bani și e ok că e puțin căsătorit. Nu vreți să știți cât de tare m-am enervat”, a mai spus Alexandra Stan.