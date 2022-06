Cum se menține în formă actorul Adrian Nartea, la 40 de ani: „E important să înjumătățești porțiile”

Adrian Nartea este unul dintre cei mai apreciați actori români ai momentului și, la 40 de ani, se poate lăuda cu o formă fizică de invidiat. Însă pentru a se păstra în formă, actorul recurge la foarte multă mișcare fizică și a vorbit deschis și despre dietele pe care le-a încercat de-a lungul timpului.

Într-un reportaj difuzat de PRO TV în emisiunea „La Măruță”, Nartea a povestit care sunt aspectele de la care nu se abate niciodată atunci când vine vorba de forma fizică dar și despre dietele încercate până acum. Cu toate acestea, actorul a ținut să precizeze că, din punctul lui de vedere, mișcarea fizică dar și un stil de viață sănătos sunt cheia pentru un corp armonios.

Deși este lăudat pentru felul în care arată și se bucură de mare succes după rolul principal din serialul Vlad, actorul are unele rezerve în ceea ce privește look-ul lui.

„Cred că am mai mult succes datorită lui Vlad. Am și mai mult succes de când m-am însurat. Sunt inaccesibil. Eu sunt ca strugurile la care nu ajungi. Nu cred că arăt doar bine în conformitate cu normele. Într-adevăr, mai reușesc și cu un talent actoricesc, cu o putere de muncă destul de mare. Eu nu cred despre mine că sunt un bărbat bine. Niciodată nu am mizat pe asta”, a mai declarat el.