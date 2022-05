Alexandra Stan răspunde criticilor privind aparițiile ei: „Îmi doresc să nu mai conteze imaginea”

Alexandra Stan a lansat recent un nou album care numește „Rainbows.” Pentru coperta albumului, artista a pozat dezbrăcată și mai mulți au criticat-o pentru această alegere.

La evenimentul de lansare, Alexandra Stan a venit îmbrăcată într-un trench negru, pe care l-a dat jos pe scenă, un body cu pietre, ciorapi plasă. A completat look-ul cu mănuși roz și tocuri.

Cântăreața a declarat în cadrul evenimentului că noul ei album o reprezintă, iar oamenii nu ar trebui să o judece pentru aparițiile ei, ci să acorde atenție muncii și talentului ei. Reacția cântăreței vine în urma mai multor critici la adresa aparițiilor îndrăznețe.

Alexandra Stan a părut deranjată de faptul că este întrebată de motivul pentru care pozează în ipostaze provocatoare și a ținut să reacționeze, adăugând că vrea să nu mai conteze imaginea, ci munca pe care o depui.

Alexandra Stan și-a surprins fanii în vara anului 2021 cu vestea că s-a căsătorit. Artista și fostul ei partener, Emanuel Necatu, au avut parte de un eveniment discret. Ceremonia religioasă a fost la Constanța, iar cununia civilă a fost oficiată de către Elena Lasconi, primăriță în Câmpulung Muscel. Evenimentul a avut loc în secret în Câmpulung, pe data de 24 aprilie 2021, iar ulterior cei doi au avut și o ceremonie într-un loc special, mai exact la Nămăiești.

Alexandra Stan și Emanuel Necatu au trăit o scurtă poveste de dragoste. Cântăreața a vorbit în luna noiembrie a anului 2021 în emisiunea „Teo Show” de la Kanal D despre mariajul cu fostul său soț, recunoscând că decizia de a se căsători a fost una grăbită și eronată.

Alexandra Stan a făcut declarații și despre modul în care s-a ajuns la divorț atât de curând.

„Cumva am încercat amândoi. A fost o perioadă în care știam amândoi că nu e OK, intraserăm amândoi într-un punct în care ne certam din orice, adică era toxic ce se întâmpla. Și știam amândoi că nu e OK, dar trăgeam amândoi cu dinții până când am ajuns cumva la concluzia asta împreună. Adică să nu crezi că a fost unul care a zis gata, iar celălalt s-a rugat. A fost o decizie comună”, a explicat cântăreața.