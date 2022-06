Ce spune Alexandra Stan despre operațiile estetice: „Important e să fim fericiți cu alegerile noastre”

Alexandra Stan se numără printre artistele îndrăgite din România. Cântăreața este apreciată pentru cariera ei muzicală, cât și pentru faptul că de-a lungul timpul a vorbit cu sinceritate despre momentele grele pe care le-a întâmpinat în viață și despre experiențele ei de viață.

Până acum, au existat cu mai multe ocazii speculații conform cărora Alexandra Stan ar avea diferite intervenții. Într-un interviu recent pentru Ego.ro, artista a dezvăluit cu această ocazie că deocamdată nu are și că va apela la operații estetice atunci când va simți nevoia.

Alexandra Stan a vorbit și despre terapie, fiind una dintre numeroasele persoane publice din România care au ales până acum să împărtășească din problemele lor de sănătate mintală, normalizând prin felul acesta și discuțiile despre terapie și necesitatea de a apela la un ajutor specializat în astfel de situații.

„Aveam anumite blocaje, gânduri, am simțit că nu reușesc singură să îmi gestionez emoțiile, așa că am apelat la cineva care a știut să mă îndrume, să sap să aflu de unde vine problema, ce trebuie să fac. Nu înțeleg de ce mersul la psiholog încă este un subiect tabu în România. Ar trebui să fie o normalitate, cu toții trecem prin diferite momente care ne marchează”, a declarat Alexandra Stan pentru sursa menționată anterior.

Întrebată cum face față momentelor dificile din viața ei, Alexandra Stan a răspuns că se gândește la lucrurile pe care le are, precum și la persoanele care îi sunt alături.

„Mă gândesc la tot ceea ce am, la ce locuri frumoase am văzut prin toată lumea, la faptul că am ce să mănânc, am unde să dorm, am familie și prieteni, la ce oportunități am și imediat îmi revin.”