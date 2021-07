Alex Velea și Antonia, primele declarații după logodnă

Alex Velea și Antonia formează unul dintre cele mai solide cupluri din showbiz-ul autohton, și au o relație de mai bine de opt ani. Cei doi au și doi copii împreună, în vreme ce Antonia mai are o fiică, din căsătoria ei cu Vincenzo Castellano. Aceasta a trecut printr-un îndelungat proces de divorț, mai cu seamă datorat luptea pentru custodia fiicei lor, Maya. Divorțul a ajuns la final anul trecut, și, deși custodia este împărțită între cei doi părinți, Maya continuă să trăiască în Italia, alături de tatăl său.

Acum, Alex Velea și Antonia s-au logodit, iar Velea a povestit pentru Xtra Night Show cum a pregătit momentul cererii în căsătorie. „A venit pandemia și n-am putut să o cer, am vrut prima oară să o cer când am inaugurat casa și erau toți prietenii noștri, dar eu am plecat între timp la Asia Express, dar când m-am întors a venit pandemia. După care am început să muncesc foarte mult, am scos proiectul de trapanele…”

În cele din urmă, Alex Velea și Antonia s-au logodit, iar Velea a pus la cale un moment cu adevărat special, ca să o surprindă pe partenera lui – mai exact, a chemat-o să înregistreze împreună un podcast. „Am avut grijă să duc până la cap toată treaba și am vrut să o surprind. (…) Nu se aștepta, s-a emoționat și ea, a lăcrimat, amândoi am fost emoționați, ne-am luat în brațe, ne-am pupat, ne-am jurat iubire veșnică”.

„Am fost o reală surpriză, aș fi vrut să-i zic mai multe cuvinte, dar m-am emoționant. Ea nu crede, ea credea că suntem acolo să facem doar un podcast”, a mai spus Alex Velea despre momentul cererii în căsătorie.

Nunta dintre Alex Velea și Antonia va avea loc, după spusele acestora, după ridicarea tuturor restricțiilor, dat fiind faptul că cei doi își doresc un eveniment cu adevărat special. Între timp, și Antonia a postat pe contul său de Instagram o referire la momentul cererii în căsătorie: „A fost odată ca niciodată o fetiță care a visat la un castel alb, un prinț, și la râsetele copiilor care să umple castelul, și la un unicorn în curte… (OK, deci povestea cu unicornul nu s-a întâmplat) dar restul s-a întâmplat și au trăit fericiți până la adânci bătrâneți. Sfârșit. Te ador, Alex Velea”, a scris aceasta pe Instagram, în limba engleză.

View this post on Instagram A post shared by •AntoniA• (@antonia)

Foto: Instagram

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro