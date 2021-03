Alex Rodriguez este decis să salveze relația cu Jennifer Lopez, iar aceasta este dovada

Alex Rodriguez este decis să salveze relația cu Jennifer Lopez, iar din acest motiv nu a stat mult pe gânduri și s-a suit în avionul privat și s-a dus în Republica Dominicană pentru a o vizita pe Jennifer Lopez.

„O zi de luni fericită. O nouă săptămână. O nouă zi. Înainte. Mai sus”, a scris Rodriguez pe Instagram story postând un scurt video în care a fost etichetată și Jennifer Lopez.

Cântăreața și actrița în vârstă de 51 de ani se află în această perioadă în Republica Dominicană unde filmează pelicula Shotgun Wedding. Rodriguez a postat pe Instagram și un story din timpul călătoriei spre Republica Dominicană, în care apare semnând cărți de baseball.

Cei doi au răspuns, în moduri separate, știrii conform căreia s-ar fi despărțit ca urmare a infidelității lui Alex Rodriguez. Știrea a fost raportată de multiple canale și spunea că cei doi ar fi renunțat la relație. Imediat după, cei doi au avut câteva lucruri de spus despre asta.

Relația dintre JLo și ARod, unele dintre cele mai celebre personaje ale lumii, a început în februarie 2017. Cei doi s-au logodit în martie 2019 și au anunțat până acum că au amânat de două ori nunta pe care o programaseră, ca urmare a pandemiei de coronavirus. Jennifer Lopez are doi copii din căsătoria anterioară cu Marc Anthony, iar Rodriguez are, și el, două fiice din relația cu fosta sa soție, Cynthia Scurtis.

Curând după zvonurile privind infidelitatea lui Rodriguez, despre care s-a spus că ar avea o relație clandestină cu Madison Lecroy, atletul a fost zărit în Miami, Florida, în timp ce se ducea către sala de sport. Acesta a fost întrebat de un reportez TMZ dacă este singur – iar răspunsul a fost ferm: „Nu. Nu sunt singur.”

După apariția știrii despre despărțirea dintre JLo și ARod, cuplul a dat publicității o declarație comună în care susține că toate zvonurile nu sunt corecte. „Știrile nu sunt corecte. Lucrăm la niște lucruri”, au declarat aceștia.

O sursă apropiată cuplului a spus, pentru Fox News, că este adevărat că cei doi au întâmpinat probleme în relație, dar că nu s-a pus problema unei despărțiri: „Nimic nu este concret. Au o perioadă grea, dar lucrează la asta. Oricum Jennifer și Alex au lucruri mai importante – precum afacerile lor și copiii lor – în legătură cu care să se îngrijoreze.”

Și Lopez a mărturisit recent, într-un interviu pentru Allure, că urmează terapie de cuplu: „A fost de fapt foarte bine pentru noi. Am reușit să lucrăm la asta. Am făcut terapie. Cred că ne-a ajutat în relația noastră.”

De asemenea, curând după apariția știrii, aceasta a postat pe contul său de TikTok un video care pare să fie un răspuns la toată povestea. Materialul video este un montaj care o arată în videoclipuri și performance-uri, cel mai recent la ceremonia de învestire a președintelui Joe Biden, dar care arată și controversele din presă legate de ea. Printre ele, în videoclipul montat pe piesa Pretty Bitch Freestyle de Saweetie, apar și titlurile conform cărora JLo și ARod s-ar fi despărțit, ale cărei versuri fac aluzie la atitudinea sa față de tot ceea ce speculează site-urile: „I’m a top-dollar bitch… I ain’t worried about a blog or a bitch./Speaking on my moves like it’s news, you a snitch/Every lie off your lips get me views, I admit” (în traducere aproximativă: „vorbești de ce fac de parcă ar fi știri, fiecare minciună pe care o spui îmi aduce vizualizări, recunosc.”)

Foto: Instagram

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro