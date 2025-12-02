Adrian Pleșca, alias Artanu, fondatorul trupelor Timpuri Noi și Partizan, a murit la 64 de ani. Care ar fi cauza decesului

Adrian Pleșca, alias Artanu, fondatorul trupelor Timpuri Noi și Partizan, a murit în această după amiază la vârsta de 64 de ani.

Potrivit surselor Gândul, solistul ar fi suferit un accident vascular cerebral, în timp ce se afla acasă. Soția acestuia ar fi chemat imediat o ambulanță, care l-a transportat pe Adrian Pleșca la Spitalul Pantelimon, acolo unde s-a produs decesul.

Cine a fost Adrian Pleșca

Născut în 1961, la București, Artan a devenit cunoscut sub pseudonimul „Artan”, ca solist al trupei Timpuri Noi, pe care a fondat-o în 1983 împreună cu Dan Iliescu.

După 1990, Timpuri Noi a devenit una dintre cele mai influente formații rock românești, iar Artan a contribuit la transformarea ei într-un reper al noii scene urbane. Albume precum „Timpuri Noi”, „Moldova Mon Amour” sau „De regiune hard” au adus trupei un public numeros, iar piese ca „Perfect”, „Tanţa”, „Helga” sau „Stere” au devenit hituri.

În 2001, tensiunile din interiorul trupei au dus la plecarea sa din Timpuri Noi. Ulterior, Artan a fondat propriul proiect muzical, Partizan, alături de fostul coleg de trupă, Cătălin Neagu, lansând hituri precum „Fata mea” sau „Papucia”.

Foto: facebook.com/Partizan.ro

