Adevărul despre imaginile cu Jennifer Aniston și Brad Pitt din culisele SAG Awards 2020

Brad Pitt și Jennifer Aniston au fost prezenți la decernarea SAG Awards 2020. Cei doi au fost extrem de apropiați în culise, în timp ce se felicitau pentru premiile pe care le-au câștigat. Imaginile au făcut ocolul internetului, fanii celor doi gândindu-se deja la o posibilă împăcare a cuplului.

O sursă a povestit exclusiv pentru HollywoodLife detalii despre ce s-a întâmplat de fapt la întâlnirea celor doi din culisele SAG Awards 2020.

„Brad se afla în culise, terminase de făcut pozele cu premiul si a văzut-o pe Jennifer atunci când și ea a ajuns în culise. A strigat-o de numeroase ori, spunând ‘Aniston, Aniston’. Nu i-a spus niciodată Jen. Ea l-a auzit, însă nu a răspuns imediat și aproape că a mers în altă cameră pentru a evita întâlnirea”, a declarat sursa.

Aceeași persoană a mai precizat că: „Într-un final, el i-a captat atenția, s-au îmbrățisat un pic și au schimbat câteva cuvinte, felicitându-se reciproc pentru premii. Imaginea în care el o ține de mână arată de fapt cum el o trăgea ușor înapoi pentru a o felicita. Întregul moment a durat cam jumătate de minut sau un minut și a fost inițiat de Brad. El a fost cel care și-a dorit ca acest lucru să se întâmple. Amândoi au plecat apoi zâmbind. A fost un moment foarte frumos”.

În plus, un alt moment cu adevărat surprinzător a fost atunci când Brad Pitt a fost surprins urmărind din culise discursul pe care Jennifer Aniston l-a avut pe scenă.

‼️ EXCLUSIVE ‼️ Brad Pitt stopped everything backstage to watch Jennifer Aniston’s acceptance speech at the #SAGAwards. Wow guys—it really has been our day, our week, our month, and even our year. https://t.co/m7r01pojsC pic.twitter.com/th9sm1js4D

— E! News (@enews) January 20, 2020