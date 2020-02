Adele a dezvăluit când va lansa un nou album

Adele a susținut un concert cu adevărat spectaculos la nunta celei mai bune prietene ale ei, Laura Dockrill, care a avut loc sâmbătă seară în Londra. Cu această ocazie, ea le-a dat celor prezenți o veste pe care o așteptau de mult timp, și anume că următorul ei album va fi lansat în luna septembrie.

Persoanele care au participat la nuntă s-au bucurat de interpretarea celor mai cunoscute piese ale ei, cum ar fi „Rolling in the Deep”, dar și celebra piesă a trupei Spice Girls, „Spice Up Your Life.” Adele are o relație extrem de specială cu prietena ei, Laura, drept dovadă stă faptul că piesa lui Adele, „My Same”, este scrisă chiar despre prietena ei.

Adele și-a schimbat în ultimele luni look-ul, a reușit să slăbească foarte mult, iar transformarea ei este incredibilă. După decernarea Premiilor Oscar, Adele a fost la o petrecere și a reușit să își surprindă fanii cu ținuta pe care o avea și care îi punea foarte bine silueta în evidență.

De asemenea, o sursă a mai dezvăluit și cum a reușit Adele să slăbească. „Adele a urmat o dietă echilibrată, a mâncat mai puține calorii pe zi și a făcut în fiecare zi sport. Ajunsese într-un punct în care nu se mai simțea bine. Știa că trebuie să schimbe ceva pentru că își dorea să fie o mamă sănătoasă. A durat până când artista să își formeze o rutină în ceea ce privește antrenamentele, dar ea este fericită acum și a devenit un obicei pe care îl face cu plăcere. Are mai multă încredere în ea acum, se îmbracă diferit și este mult mai fericită”, a declarat sursa.

Foto: Arhiva Revistei ELLE

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro