Ada Dumitru și Marco Marques s-au logodit. Actrița a fost cerută în căsătorie într-un loc spectaculos

Ada Dumitru, fiica vitregă a lui Bebe Cotimanis, s-a logodit cu partenerul ei, Marco.

  de ELLE.ro
Ada Dumitru și Marco Marques s-au logodit. Actrița a fost cerută în căsătorie într-un loc spectaculos

Ada Dumitru, fosta concurentă de la Survivor 2023 și fiica vitregă a actorului Bebe Cotimanis, a spus „DA” iubirii vieții ei, Marco Marques, într-un cadru de poveste: un safari în Tanzania.

Ada Dumitru și Marco Marques s-au logodit în Tanzania

Cuplul, împreună de peste doi ani, a trăit un moment cu adevărat unic: cererea în căsătorie a avut loc în prezența mai multor girafe, iar întreaga scenă a fost surprinsă într-un videoclip în care actrița apare țopăind de bucurie și aruncându-se în brațele logodnicului ei. Postarea de pe rețelele sociale a strâns rapid mii de aprecieri și sute de comentarii de felicitări. Printre cei care au transmis urări s-au numărat mama Adei, actrița Iulia Dumitru, și tatăl ei vitreg, Bebe Cotimanis.

„Felicitări! Să vă iubiți o viață întreagă!”, a scris Bebe Cotimanis. „PLÂNG DIRECT”, a reacționat Iulia Dumitru.

Fanii și colegii din lumea artistică s-au alăturat valului de urări: „Cea mai tare cerere în căsătorie ever!”, a comentat un urmăritor. Printre cei care i-au felicitat s-au numărat și actrițele Cătălina „Jojo” Grama, Paula Chirilă și Anca Dinicu.

După logodnă, Ada a făcut haz de necaz pe seama manichiurii sale: „M-a cerut de nevastă și am manichiură de zici că sunt mamaie când se făcea recolta de cartofi”, a glumit actrița.

La rândul său, Marco a replicat amuzat: ‘Dacă ți-aș fi zis ‘fă-ți unghiile’, ai fi știut 100%.”

Și mama actriței a comentat cu inima ușurată: „Pentru așa moment unic nici nu mai contează manichiura!”

Ada Dumitru și Marco Marques formează un cuplu din vara anului 2023 și împărtășesc pasiunea pentru călătorii și activități extreme. Ada este actriță și creatoare de conținut online, iar Marco se descrie pe Instagram drept „explorator”.

Această logodnă marchează un nou capitol pentru cuplu și arată că iubirea poate aduce momente memorabile în cele mai neașteptate locuri. Safari-ul african va rămâne pentru Ada și Marco un reper de neuitat, simbolizând începutul unei noi aventuri împreună.

Cine este Ada Dumitru

Ada Dumitru, în vârstă de 25 de ani, și-a făcut debutul într-un reality-show televizat, acceptând provocarea de a intra în echipa Faimoșilor la Survivor România 2023. Până acum, Ada nu mai participase la show-uri TV, deși cariera ei artistică este bine conturată.

Actriță de meserie, Ada activează la Teatrul „Alexandru Davila” din Pitești și s-a perfecționat în actorie sub îndrumarea Susan Batson, profesoara celebră care i-a fost mentor și lui Nicole Kidman. Ea a absolvit Universitatea Națională de Artă Teatrală și Cinematografică I.L. Caragiale din București în 2017, iar primul său rol profesional a avut loc încă de la vârsta de 15 ani.

În plan familial, Ada este fiica Iuliei Dumitru și fiica vitregă a actorului Bebe Cotimanis, care întreține o relație de mulți ani cu mama ei, fără a fi oficial căsătoriți.

foto: Instagram

