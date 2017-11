Cunoscuta actrita Stela Popescu a murit astazi, trupul sau neinsufletit fiind gasit in curtea casei sale din Bucuresti de catre un membru al familiei.

Potrivit surselor, apelul la 112 a fost facut de fiica actritei. Trista veste ca Stela Popescu a murit a fost confirmata si de viceprimarul Capitalei, Aurelian Badulescu.

„In jurul orei 15:32 s-a facut un apel la SMURD. Un echipaj s-a deplasat acasa la Stela Popescu. Aceasta a fost gasita decedata in curtea casei. Decesul survenise de mai multe ore”, a declarat Bogdan Oprița, purtatorul de cuvant al SMURD Bucuresti.

Ultima aparitie in public a actritei a fost in urma cu doua zile, la Gala Femeilor de Succes. Recent, ea s-a numarat printre vedetele invitate la prezentarea de moda semnata de Liza Panait.

Stela Popescu avea 81 de ani si o cariera impresionanta, fiind una dintre cele mai iubite artiste din Romania. Stela Popescu este cunoscuta pentru personajele de comedie interpretate in cei 50 de ani de cariera, pentru duetele memorabile pe care le-a facut in spectacole de revista alaturi de Alexandru Arsinel, dar si pentru rolurile din filme: „Nea Marin miliardar”, „Pe malul stang al Dunarii albastre”, „In fiecare zi mi-e dor de tine”.

Stela Popescu s-a nascut intr-o familie de invatatori de origine modesta, in urma cu aproape 82 de ani, iar prima sa amintire era invadarea Basarabiei de catre armata rusa. Tatal ei, considerat dusman de clasa, a fost deportat in Siberia in 1940, iar mama sa s-a refugiat, impreuna cu fiica la Brasov. In 1953, Stela Popescu a sustinut examenul de admitere la facultate, fiind repartizata la Facultatea de Limba Rusa „Maxim Gorki“, pe care a abandonat-o dupa nici doi ani, atunci cand a intrat in echipa Teatrului Ministerului de Interne.

In 1956, Stela Popescu a fost admisa la Institutul de Arta Teatrala si Cinematografica, in paralel sustinand spectacole de teatru. La terminarea facultatii, a fost repartizata la Teatrul din Brașov, unde a sustinut si 400 de spectacole pe an. Din 1963 pana in 1969, a jucat la Teatrul de Revista „Constantin Tănase”. In 1969 s-a casatorit cu Mihai Maximilian, la putin timp dupa divortul de Dan Puican. In paralel, a jucat in celebra serie de spectacole „Boema” de la Gradina Boema, spectacole cu succes de public foarte mare. Timp de 24 de ani, cat a jucat la Teatrul de Comedie, vara, cand se incheia stagiunea teatrala, juca la Revista la Gradina Boema.

Intre 1971 si 1979, face cuplu, pe scena si la televiziune, cu Stefan Banica, iar apoi cu Alexandru Arsinel. Stela Popescu a avut o cariera impresionanta si pe micul ecran. A jucat in spectcole de televiziune, in piese de teatru si emisiuni de divertisment. TVR a scos DVD-urile „O stea printre stele” (2006) si „Stela si Arsinel” (2005), care reunesc o parte dintre aparitiile televizate ale Stelei Popescu, alaturi de Alexandru Arsinel. Incepand cu jumatatea anilor ’90, Stela Popescu a fost moderatoarea unor emisiuni TV pentru femei pe posturile TVR, Realitatea si National TV.

