Actrița Christina Applegate, cunoscută pentru rolul din serialul Dead to Me, a fost diagnosticată cu scleroză multiplă

Actrița Christina Applegate, cunoscută pentru rolul din serialul Dead to Me, a anunțat printr-un mesaj pe care l-a publicat pe Twitter că a fost diagnosticată acum câteva luni cu scleroză multiplă. Actrița în vârstă de 49 de ani a menționat faptul că a avut parte de sprijinul unor persoane care suferă de această afecțiune.

„Bună, prieteni. Acum câteva luni am fost diagnosticată cu scleroză multiplă (MS). A fost o călătorie ciudată. Dar am avut sprijinul câtorva oameni care ştiu că au aceeaşi afecţiune. A fost un drum greu. Dar, aşa cum toţi ştim, drumul merge mai departe. Cu excepţia cazului în care vreun tâmpit îl blochează.”

